Hiç Acımadı: Hem Mine Tugay Hem Bahar Şahin'le Çalışan Sektördeki Ünlü İsimden Çarpıcı Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde, Arya Bektaş'ın programına katılıp sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlatan Bahar Şahin, magazin tarihine adını yazdıracak bir kaos fitillemişti. Yıllar önce final yapan dizi Zalim İstanbul ve oradaki rol arkadaşı Mine Tugay gündeme oturmuş, Mine Tugay'ın zorbalık yaptığı iddia edilen isim olduğu ortaya çıkmıştı.
İkilinin arasındaki mesele gün geçtikçe büyüdü, birkaç saat önce her iki ünlü isimle de çalıştığının altını çizen stüdyo sahibi Atalay Gürsoy da tarafını belli etti.
Mine Tugay'a hiç acımadı!
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Birkaç gün önce sosyal medya fenomeni Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bomba gibi oturan açıklamalarda bulunmuştu.
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Bahar Şahin'in zorbalık iddialarının odağındaki isim Mine Tugay, X'te kısacık bir süre içinde tt olunca bir açıklamada da bulunmuştu.
Birkaç saat önce, hem Mine Tugay hem de Bahar Şahin'le çalıştığını söyleyen Studio Kafası'nın sahibi Atalay Gürsoy da kaosa dahil oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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