Hiç Acımadı: Hem Mine Tugay Hem Bahar Şahin'le Çalışan Sektördeki Ünlü İsimden Çarpıcı Açıklama!

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Zalim İstanbul'daki Ceren rolüyle parlayan Bahar Şahin, dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmiş, yaşadıklarını da tüm çıplaklığıyla anlatmıştı.

Akıllara gelen ilk isim daha önce Medcezir'de de benzer bir hadiseyle anılan, dizide 'Şeniz' karakterine hayat veren Mine Tugay olmuştu.