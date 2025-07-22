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Hiç Acımadı: Hem Mine Tugay Hem Bahar Şahin'le Çalışan Sektördeki Ünlü İsimden Çarpıcı Açıklama!

Hiç Acımadı: Hem Mine Tugay Hem Bahar Şahin'le Çalışan Sektördeki Ünlü İsimden Çarpıcı Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.07.2025 - 18:36

Geçtiğimiz günlerde, Arya Bektaş'ın programına katılıp sette yaşadığı zorbalık ve psikolojik şiddeti anlatan Bahar Şahin, magazin tarihine adını yazdıracak bir kaos fitillemişti. Yıllar önce final yapan dizi Zalim İstanbul ve oradaki rol arkadaşı Mine Tugay gündeme oturmuş, Mine Tugay'ın zorbalık yaptığı iddia edilen isim olduğu ortaya çıkmıştı. 

İkilinin arasındaki mesele gün geçtikçe büyüdü, birkaç saat önce her iki ünlü isimle de çalıştığının altını çizen stüdyo sahibi Atalay Gürsoy da tarafını belli etti. 

Mine Tugay'a hiç acımadı!

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Birkaç gün önce sosyal medya fenomeni Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bomba gibi oturan açıklamalarda bulunmuştu.

Birkaç gün önce sosyal medya fenomeni Arya Bektaş'ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu Bahar Şahin, magazin gündemine bomba gibi oturan açıklamalarda bulunmuştu.

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Zalim İstanbul'daki Ceren rolüyle parlayan Bahar Şahin, dizinin kadrosundaki bir kadın oyuncunun kendisine zorbalık uyguladığını iddia etmiş, yaşadıklarını da tüm çıplaklığıyla anlatmıştı.

Akıllara gelen ilk isim daha önce Medcezir'de de benzer bir hadiseyle anılan, dizide 'Şeniz' karakterine hayat veren Mine Tugay olmuştu.

Olayların nasıl patlak verdiğinden bu içeriğimizde detaylıca bahsetmiştik:

Bahar Şahin'in zorbalık iddialarının odağındaki isim Mine Tugay, X'te kısacık bir süre içinde tt olunca bir açıklamada da bulunmuştu.

Bahar Şahin'in zorbalık iddialarının odağındaki isim Mine Tugay, X'te kısacık bir süre içinde tt olunca bir açıklamada da bulunmuştu.

'Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım, kullanmadığım bir üslup ve cümleler söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm.' açıklamasında bulunan Mine Tugay, Bahar Şahin'in kendisinden bahsettiğini kabul etmekle beraber olayların Şahin'in anlattığı şekilde gelişmediğini söylemişti. 

Ardından işler daha da çirkinleşmiş, Bahar Şahin Mine Tugay'ın sette kanser atlatmış bir oyuncuya da ayrıca hadsiz yorumlarda bulunduğunu iddia etmiş, Deniz Uğur'un meseleye dahil olmasına vesile olmuştu. 

Deniz Uğur, Bahar Şahin'e destek veren bir söylemde bulunurken Zalim İstanbul dizisinde Bahar Şahin’in ablasını canlandıran Sera Kutlubey de Instagram hesabında Mine Tugay’a destek mesajı paylaşmıştı.

Birkaç saat önce, hem Mine Tugay hem de Bahar Şahin'le çalıştığını söyleyen Studio Kafası'nın sahibi Atalay Gürsoy da kaosa dahil oldu.

Birkaç saat önce, hem Mine Tugay hem de Bahar Şahin'le çalıştığını söyleyen Studio Kafası'nın sahibi Atalay Gürsoy da kaosa dahil oldu.

Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tarafını net bir şekilde belli ederken Mine Tugay'a hiç acımadı. 

'Her ikisiyle de çalıştım ve stüdyomda ağırladım. Mine Tugay'ın egosunu ve takındığı tavrı sektörde bilmeyen yoktur zaten👎' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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