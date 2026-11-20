54 Yıllık Sanayi Devinden Radikal Karar: Üretim Yarıya İniyor, İşten Çıkarmalar Başlıyor
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Mali darboğaz nedeniyle konkordato sürecine giren 54 yıllık sanayi kuruluşu Uşak Seramik, operasyonel yeniden yapılanma kapsamında üretim kapasitesini yarı yarıya düşürme ve çalışan sayısını azaltma kararı aldığını duyurdu.
Borsa İstanbul'da payları işlem gören seramik sektörünün köklü temsilcilerinden Uşak Seramik, devam eden konkordato sürecinde maliyetleri kontrol altına almak amacıyla radikal bir küçülme adımına gitti.
Temelleri 1972 yılında atılan ve 54 yıllık geçmişe sahip olan şirket, yaşadığı nakit sıkışıklığı ve mali sorunlar nedeniyle geçtiğimiz eylül ayında yargıya başvurarak konkordato ilan etmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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