Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde, şirketin mevcut sipariş hacmi ve finansal koşulları doğrultusunda üretim kapasitesi kullanımını yaklaşık yüzde 50 oranında daraltacağı açıklandı. Üretimdeki bu yarı yarıya düşüşe paralel olarak şirketin iş gücünde de azaltmaya gidileceği ve personel çıkarılacağı kesinleşti.

Şirket yönetimi tarafından alınan bu kararın temelinde, işletme giderlerini aşağı çekmek, eldeki kaynakları daha verimli kullanmak ve nakit akışını dengelemek yatıyor. Ticari faaliyetlerin ve üretimin yeni belirlenen kapasite sınırları çerçevesinde, konkordato projesine uyumlu biçimde kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Uşak Seramik'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

'Şirketimizin devam eden konkordato süreci kapsamında, faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, nakit akışının iyileştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması amacıyla operasyonel yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çerçevede, mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkânlar dikkate alınarak üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık %50 oranında azaltılmasına ve buna bağlı olarak da iş gücü azaltımına yönelik uygulamalar başlatılmıştır.

Söz konusu düzenlemelerle işletme giderlerinin azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizin üretim ve ticari faaliyetleri yeniden düzenlenen kapasite doğrultusunda devam etmekte olup, bu durum konkordato projesine uygun olarak yönetilmektedir..

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'