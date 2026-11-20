Eleştirel düşünmekte zorlananlar, itirazı öğrenme fırsatı yerine kişisel bir saldırı gibi algılayabiliyor. Yazara göre 'Bu açıdan hiç düşünmemiştim' ya da 'Yanılıyor olabilirim' diyebilmek zayıflık değil, öğrenmeye açıklığın göstergesi. Kimliğini fikirlerinden ayırabilmek de sağlıklı bir tartışmanın anahtarı.