Zeka Seviyesi Düşük İnsanların İyi Bir Fikir Sandığı 9 Alışkanlık
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Bazı kararlar o an çok mantıklı geliyor olabilir. Fakat sonradan büyük bir pişmanlık yaratırlar. YourTango yazarı Zayda Slabbekoorn'a göre güçlü eleştirel düşünenleri ayıran şey; varsayımları sorgulayabilmeleri, kanıtı tartabilmeleri ve yeni bilgiyle fikir değiştirmeye açık olmaları.
Slabbekoorn, aşırı özgüven ve farklı bakış açılarına kapalılığın insanı, ilk bakışta mantıklı görünen ama yakından bakınca dağılan fikirlere sürükleyebileceğini söylüyor. İşte yazarın listesi.
Takvimi tıka basa doldurmak
Yardım istemek yerine tek başına boğuşmak
Varsayımlarla hareket etmek
Dinlemekten çok konuşmak
Zor duyguları bastırmak
Her fikrini canla başla savunmak
Düşünmeden hareket etmek
Hızlı çözümlerin ve kestirmelerin peşine düşmek
Olduğundan daha bilgiliymiş gibi davranmak
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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