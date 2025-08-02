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Sunny Hill Festivali'nde Bir Araya Gelen Dua Lipa ve Edis Tatlılıklarıyla Kalp Eritti!

Sunny Hill Festivali'nde Bir Araya Gelen Dua Lipa ve Edis Tatlılıklarıyla Kalp Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 09:47

Türkiye’nin en sevilen pop yıldızlarından Edis, Kosova'da gerçekleşen Sunny Hill Festivali'nde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı. Festival alanı kelimenin tam anlamıyla alev aldı. İkilinin sahne öncesi samimi halleri, tatlı diyalogları ve verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü!

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Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Edis, 1–3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde sahne aldı.

Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Edis, 1–3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde sahne aldı.

Sunny Hill Festivali, sadece Balkanlar’ın değil Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak biliniyor. 

Dua Lipa ve babası tarafından kurulan bu etkinlik, geçmiş yıllarda Calvin Harris, Miley Cyrus, J Balvin ve Martin Garrix gibi isimleri ağırladı. Bu yıl ise Türk popunun gözbebeği Edis, festivalin global kadrosuna adını yazdırmayı başardı. Afişlerde yer alan Edis'in ismi, Türkiye adına büyük gurur yaşattı.

Festivalin detaylarından bahsetmiştik:

Festivalin en çok konuşulan anlarından biri ise gecenin yıldızları Edis ve Dua Lipa’nın sahne öncesindeki samimi halleri oldu!

Festivalin en çok konuşulan anlarından biri ise gecenin yıldızları Edis ve Dua Lipa’nın sahne öncesindeki samimi halleri oldu!

Türkiye’nin pop yıldızı Edis ile dünya starı Dua Lipa, aynı sahneyi paylaşmakla kalmadı; festivale damga vuran samimi anlara da imza attı. İkilinin kulis arkası sohbetleri, sahne öncesi kahkahaları ve birbirlerine sarılırken verdikleri pozlar sosyal medyada gündem olurken, Dua Lipa'nın İstanbul konserine sıcak bakması ise büyük heyecan oluşturdu!

Sahne öncesi buluşan ikilinin kimyası çok beğenildi!

Edis'in 2018 senesinde attığı "Dua Lipa" tweeti ise yeniden gündeme geldi. Ünlü isim 7 sene sonra şarkıcı ile bir araya geldi!

Edis'in 2018 senesinde attığı "Dua Lipa" tweeti ise yeniden gündeme geldi. Ünlü isim 7 sene sonra şarkıcı ile bir araya geldi!

Edis'in festivalden görüntülerini de şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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