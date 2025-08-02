Sunny Hill Festivali'nde Bir Araya Gelen Dua Lipa ve Edis Tatlılıklarıyla Kalp Eritti!
Türkiye’nin en sevilen pop yıldızlarından Edis, Kosova'da gerçekleşen Sunny Hill Festivali'nde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile aynı sahneyi paylaştı. Festival alanı kelimenin tam anlamıyla alev aldı. İkilinin sahne öncesi samimi halleri, tatlı diyalogları ve verdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’nin en sevilen pop sanatçılarından Edis, 1–3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde sahne aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Festivalin en çok konuşulan anlarından biri ise gecenin yıldızları Edis ve Dua Lipa’nın sahne öncesindeki samimi halleri oldu!
Sahne öncesi buluşan ikilinin kimyası çok beğenildi!
Edis'in 2018 senesinde attığı "Dua Lipa" tweeti ise yeniden gündeme geldi. Ünlü isim 7 sene sonra şarkıcı ile bir araya geldi!
Edis'in festivalden görüntülerini de şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın