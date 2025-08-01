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Yeni Single'ı "Kandırma" ile Geri Dönüş Yapan Kalben Kırmızı Peruklu Yeni İmajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

Yeni Single'ı "Kandırma" ile Geri Dönüş Yapan Kalben Kırmızı Peruklu Yeni İmajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 00:40

Müziğiyle ruhumuza dokunan Kalben, bu kez sadece sesiyle değil, radikal değişimiyle de gündemde! Yeni single’ı “Kandırma” ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı, kırmızı peruklu yeni tarzıyla adeta bambaşka biri oldu!

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Asıl çıkışını 2014 yılında YouTube’daki Sadece performansıyla yakalayan Kalben, elinde gitarı ve gözlükleriyle kariyerine ilk adımları atmıştı.

Asıl çıkışını 2014 yılında YouTube’daki Sadece performansıyla yakalayan Kalben, elinde gitarı ve gözlükleriyle kariyerine ilk adımları atmıştı.

'Sadece”, “Yara”, “Haydi Söyle”, “Perişanım” ve “Saçlar” gibi şarkılarıyla tanınan Kalben kısa sürede paylaşımları dansları ve sahneleriyle adından bahsettirir oldu.

Özgün tarzı, enerjisi ve duruşuyla sahnede bambaşka bir ruha bürünen Kalben, sesiyle ise dinleyicilerini derin duygulara sürüklüyor.

Son zamanlarda sahnede tercih ettiği kostümlerle dillere düşen Kalben bu sefer karşımıza tanınmaz imajıyla çıktı.

Son zamanlarda sahnede tercih ettiği kostümlerle dillere düşen Kalben bu sefer karşımıza tanınmaz imajıyla çıktı.

Kalben, uzun bir aranın ardından “Kandırma” adlı yeni şarkısıyla geri dönmeye hazırlanıyor. 8 Ağustos'ta yeni şarkısını yayınlayacak Kalben son paylaşımındaki imajıyla görenlere ufak çaplı bir şok geçirtti!

Her zaman duygusal ve içten sözleriyle tanınan, tarzıyla ise çok eleştirilen şarkıcı, bu kez uzun tırnakları ve peruğuyla karşımıza çıktı.

İddialı kostümler ve yenilenmiş bir sahne enerjisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Kalben'in sosyal medyada yeni imajı gündem oldu. “Tanıyamadık”, “Bambaşka biri olmuş” gibi yorumlar gecikmedi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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