Yeni Single'ı "Kandırma" ile Geri Dönüş Yapan Kalben Kırmızı Peruklu Yeni İmajıyla Tanınmaz Hale Geldi!
Müziğiyle ruhumuza dokunan Kalben, bu kez sadece sesiyle değil, radikal değişimiyle de gündemde! Yeni single’ı “Kandırma” ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı sanatçı, kırmızı peruklu yeni tarzıyla adeta bambaşka biri oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asıl çıkışını 2014 yılında YouTube’daki Sadece performansıyla yakalayan Kalben, elinde gitarı ve gözlükleriyle kariyerine ilk adımları atmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda sahnede tercih ettiği kostümlerle dillere düşen Kalben bu sefer karşımıza tanınmaz imajıyla çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın