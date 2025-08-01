Yeni Single'ı "Kandırma" ile Geri Dönüş Yapan Kalben Kırmızı Peruklu Yeni İmajıyla Tanınmaz Hale Geldi!

Kalben, uzun bir aranın ardından “Kandırma” adlı yeni şarkısıyla geri dönmeye hazırlanıyor. 8 Ağustos'ta yeni şarkısını yayınlayacak Kalben son paylaşımındaki imajıyla görenlere ufak çaplı bir şok geçirtti!

Her zaman duygusal ve içten sözleriyle tanınan, tarzıyla ise çok eleştirilen şarkıcı, bu kez uzun tırnakları ve peruğuyla karşımıza çıktı.

İddialı kostümler ve yenilenmiş bir sahne enerjisiyle izleyicilerin karşısına çıkan Kalben'in sosyal medyada yeni imajı gündem oldu. “Tanıyamadık”, “Bambaşka biri olmuş” gibi yorumlar gecikmedi!