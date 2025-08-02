2020 Senesinde Evliliklerini Bitiren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki İkinci Kez Dünyaevine Girdi!
Ayrıl, barış, yeniden ayrıl… İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, magazin dünyasının en çok konuşulan “bir dargın bir barışık” çiftlerinden biri olmayı başardı.
Yıllar içinde inişli çıkışlı bir ilişkileriyle gündeme gelen ikili, bu kez herkesi şaşırtarak 2. kez evlenme kararı aldı. Sessiz sedasız gerçekleşen sürpriz nikah, magazin kulislerini adeta salladı. Birlikte çıktıkları bu ikinci yolculukta akıllarda tek bir soru var: “Bu sefer sonsuza dek mi?”
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Evlilikleriyle ve yer aldığı projelerle konuşulan İsmail Hacıoğlu zaman zaman da açıklamalarıyla magazin manşetlerinde olay yaratıyor.
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Boşanmanın ardından 2016 senesinde Duygu Kumarki ile evlilik kararı alan İsmail Hacıoğlu bu evlilikten Yemin ismini verdikleri kızlarını kucağına almıştı.
Boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelen İsmail Hacıoğlu bir süredir ayrıl-barış devam eden ilişkilerinde 2. kez evlilik kararı aldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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