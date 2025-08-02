2020 Senesinde Evliliklerini Bitiren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki İkinci Kez Dünyaevine Girdi!

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, 2016 yılında nikah masasına oturduklarında herkes bu aşkın ömürlük olacağını düşünmüştü. 2017’de dünyaya gelen kızları Yemin, bu mutluluğun en büyük meyvesi olmuştu. Ancak perde arkasında işler pek de göründüğü gibi gitmiyordu...

İddialara göre Hacıoğlu, aynı projede rol aldığı Merve Çırağan'la yakınlaşmış ve bu durum ilişkide büyük bir kırılmaya sebep olmuştu. Çok geçmeden boşanma kararı gelmişti. İkilinin evliliği 2020 senesinde son bulmuş, Hacıoğlu çalkantılı aşk hayatıla manşetlerden bir an olsun düşmemişti.

Yaklaşık 1,5 yıl süren bu aşk 2021’in Mayıs ayında sessiz sedasız sona erdi.

2024 senesinde barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin eskiye dönmesi de pek mümkün olmadı.