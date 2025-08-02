onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
2020 Senesinde Evliliklerini Bitiren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki İkinci Kez Dünyaevine Girdi!

2020 Senesinde Evliliklerini Bitiren İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki İkinci Kez Dünyaevine Girdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.08.2025 - 10:46

Ayrıl, barış, yeniden ayrıl… İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, magazin dünyasının en çok konuşulan “bir dargın bir barışık” çiftlerinden biri olmayı başardı. 

Yıllar içinde inişli çıkışlı bir ilişkileriyle gündeme gelen ikili, bu kez herkesi şaşırtarak 2. kez evlenme kararı aldı. Sessiz sedasız gerçekleşen sürpriz nikah, magazin kulislerini adeta salladı. Birlikte çıktıkları bu ikinci yolculukta akıllarda tek bir soru var: “Bu sefer sonsuza dek mi?”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlilikleriyle ve yer aldığı projelerle konuşulan İsmail Hacıoğlu zaman zaman da açıklamalarıyla magazin manşetlerinde olay yaratıyor.

Evlilikleriyle ve yer aldığı projelerle konuşulan İsmail Hacıoğlu zaman zaman da açıklamalarıyla magazin manşetlerinde olay yaratıyor.

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik, Çocuk, Mahkum ve Taçsız Prenses gibi dizilerle adından bahsettiren İsmail Hacıoğlu özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerine yerleşiyor.

İlk evliliğini 2010 senesinde Vildan Atasever'le yapan İsmail Hacıoğlu 2015 senesinde boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

Boşanmanın ardından 2016 senesinde Duygu Kumarki ile evlilik kararı alan İsmail Hacıoğlu bu evlilikten Yemin ismini verdikleri kızlarını kucağına almıştı.

Boşanmanın ardından 2016 senesinde Duygu Kumarki ile evlilik kararı alan İsmail Hacıoğlu bu evlilikten Yemin ismini verdikleri kızlarını kucağına almıştı.

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, 2016 yılında nikah masasına oturduklarında herkes bu aşkın ömürlük olacağını düşünmüştü. 2017’de dünyaya gelen kızları Yemin, bu mutluluğun en büyük meyvesi olmuştu. Ancak perde arkasında işler pek de göründüğü gibi gitmiyordu...

İddialara göre Hacıoğlu, aynı projede rol aldığı Merve Çırağan'la yakınlaşmış ve bu durum ilişkide büyük bir kırılmaya sebep olmuştu. Çok geçmeden boşanma kararı gelmişti. İkilinin evliliği 2020 senesinde son bulmuş, Hacıoğlu çalkantılı aşk hayatıla manşetlerden bir an olsun düşmemişti.

Yaklaşık 1,5 yıl süren bu aşk 2021’in Mayıs ayında sessiz sedasız sona erdi.

2024 senesinde barışan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki'nin eskiye dönmesi de pek mümkün olmadı.

İkili bir süredir gündeme çocuk oyuncağına dönen ilişkileriyle geliyordu. Boşanmanın ardından yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelen İsmail Hacıoğlu bir süredir ayrıl-barış devam eden ilişkilerinde 2. kez evlilik kararı aldı!

Boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelen İsmail Hacıoğlu bir süredir ayrıl-barış devam eden ilişkilerinde 2. kez evlilik kararı aldı!

Ayrılığa fazla dayanamayan Hacıoğlu ve Kumarki, 2024 yılının Ocak ayında sosyal medya üzerinden aşklarını yeniden ilan ettiler. Ama bu ikinci bahar da uzun sürmedi. Aralarındaki inişli çıkışlı ilişki, magazin gündeminden hiç düşmedi.

Boşanmalarının ardından yeniden bir araya gelen İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki, sonunda ikinci kez evlenme kararı aldı! Bir süredir ayrıl-barış şeklinde devam eden ilişkilerini teknede gerçekleşen sürpriz bir nikahla resmiyete döken çift, yeniden “evet” dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
8
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın