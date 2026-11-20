Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Oyuncular: Tom Cruise, Julianne Moore, Jason Robards, Philip Seymour Hoffman

San Fernando Vadisi'nde tek bir gün boyunca birbirine dokunan hayatları izliyoruz. Ölüm döşeğindeki bir televizyon yapımcısı, ona bakan hasta bakıcı, erkeklere kadın tavlama seminerleri veren Frank, âşık bir polis, dâhi bir çocuk ve bir yarışma sunucusu... Film üç saati aşıyor ama bir kez başladınız mı kopmak zor!