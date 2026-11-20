Sağlam Bir Film Arayanlara! IMDb Puanı En Az 8 Olan 10 Kaliteli Film Önerisi
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'Bu akşam ne izlesem?' sorusu yine kapınızı çaldıysa doğru yerdesiniz! 🎬 IMDb'de puanı 8 ve üzerinde olan, izledikten sonra günlerce aklınızdan çıkmayacak 10 filmi sizin için bir araya getirdik. Puanları Kasım 2026 itibarıyla güncelledik, sıralamayı da düşükten yükseğe doğru yaptık.
Buyurun, beraber bakalım! 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Manolya (Magnolia, 1999) | IMDb: 8,0
2. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi (Portrait de la Jeune Fille en Feu, 2019) | IMDb: 8,1
3. Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel, 2014) | IMDb: 8,1
4. Tutsak (Prisoners, 2013) | IMDb: 8,1
5. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) | IMDb: 8,1
6. Kan Dökülecek (There Will Be Blood, 2007) | IMDb: 8,2
7. Yeşil Rehber (Green Book, 2018) | IMDb: 8,2
8. Whiplash (2014) | IMDb: 8,5
9. Prestij (The Prestige, 2006) | IMDb: 8,5
10. Parazit (Gisaengchung, 2019) | IMDb: 8,5
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