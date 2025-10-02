Filistin İçin Ses Verdiler: Ünlü İsimlerden İsrail Ablukasındaki Gazze'ye Destek Paylaşımları!
İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu bir önceki gün saldırıya uğradı. İsrail komandoları gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Aralarında Mustafa Sandal, Sıla Türkoğlu, Gülben Ergen ve Murat Yıldırım’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim Filistin’e destek mesajları paylaştı.
Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan küresel yardım filosu, gece saatlerinde saldırıya uğradı.
Sanat dünyasından birçok isim de sessiz kalmadı.
Gülben Ergen
Miray Daner
Caner Cindoruk
Sıla Türkoğlu
İpek Karapınar
Melek Mosso
Bengü
Reynmen
İlayda Alişan
Melisa Aslı Pamuk
Yiğit Kirazcı
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
