Filistin İçin Ses Verdiler: Ünlü İsimlerden İsrail Ablukasındaki Gazze'ye Destek Paylaşımları!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 12:40

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu bir önceki gün saldırıya uğradı. İsrail komandoları gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına aldı. Sosyal medyada ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Aralarında Mustafa Sandal, Sıla Türkoğlu, Gülben Ergen ve Murat Yıldırım’ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isim Filistin’e destek mesajları paylaştı. 

İşte detaylar…

Soykırımcı İsrail’in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan küresel yardım filosu, gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Yaklaşık 50 gemiden oluşan filodan 40’tan fazlasına el konulduğu, iki yüzden fazla aktivistin de hukuksuz şekilde gözaltına alındığı iddia edildi.

Gemilerde bulunan yüzlerce aktivist arasında Türk vatandaşları da vardı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının sayısının 37’ye yükseldiği belirtildi. İsrail’in müdahalesi hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye’de büyük tepki topladı. Sosyal medya, bu olayın ardından adeta ayağa kalktı.

Sanat dünyasından birçok isim de sessiz kalmadı.

Mustafa Sandal, Sıla Türkoğlu, Gülben Ergen ve Murat Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçı sosyal medya hesaplarından Filistin için destek mesajları yayımladı.

Gülben Ergen

Miray Daner

Caner Cindoruk

Sıla Türkoğlu

İpek Karapınar

Melek Mosso

Bengü

Reynmen

İlayda Alişan

Melisa Aslı Pamuk

Yiğit Kirazcı

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
