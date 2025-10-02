İstanbul Bebek'te Çıkan Yangında Şebnem Bozoklu'nun Evi de Alevler İçinde Kaldı!
İstanbul Bebek’te üç katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yanındaki üç binaya daha sıçrayan yangında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de hasar gördü. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında iki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken toplamda dört bina zarar gördü. Endişelenen hayranlarına sosyal medya hesabından seslenen Bozoklu, “İyiyim, merak etmeyin” mesajı verdi.
İşte detaylar…
İstanbul Beşiktaş’ın Arnavutköy Mahallesi’nde bir önceki gün öğle saatlerinde üç katlı ahşap bir binada korkutan bir yangın çıktı.
Hasar gören evlerden birinin de ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’ya ait olduğu ortaya çıktı.
