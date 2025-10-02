İstanbul Bebek'te Çıkan Yangında Şebnem Bozoklu'nun Evi de Alevler İçinde Kaldı!

Binadan yükselen dumanların fark edilmesiyle hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Ayrıca içeride bulunan bir kadın da çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya ve oradan da üç farklı yapıya daha sıçradı.

Dar sokaklar ve park edilmiş araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zor anlar yaşadı. Yangına farklı noktalardan hortumlarla müdahale eden ekipler, yaklaşık iki saatlik yoğun çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alabildi. Yangında toplam dört bina zarar görürken, iki bina tamamen kullanılamaz hale geldi.