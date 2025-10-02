onedio
İstanbul Bebek'te Çıkan Yangında Şebnem Bozoklu'nun Evi de Alevler İçinde Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 11:47

İstanbul Bebek’te üç katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek yanındaki üç binaya daha sıçrayan yangında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun evi de hasar gördü. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında iki bina tamamen kullanılamaz hale gelirken toplamda dört bina zarar gördü. Endişelenen hayranlarına sosyal medya hesabından seslenen Bozoklu, “İyiyim, merak etmeyin” mesajı verdi. 

İşte detaylar…

İstanbul Beşiktaş’ın Arnavutköy Mahallesi’nde bir önceki gün öğle saatlerinde üç katlı ahşap bir binada korkutan bir yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanların fark edilmesiyle hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Ayrıca içeride bulunan bir kadın da çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ahşap binaya ve oradan da üç farklı yapıya daha sıçradı.

Dar sokaklar ve park edilmiş araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede zor anlar yaşadı. Yangına farklı noktalardan hortumlarla müdahale eden ekipler, yaklaşık iki saatlik yoğun çalışma sonucunda alevleri kontrol altına alabildi. Yangında toplam dört bina zarar görürken, iki bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hasar gören evlerden birinin de ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’ya ait olduğu ortaya çıktı.

Haberin yayılmasıyla hayranlarının endişelenmesi üzerine Bozoklu'nun eşi Kanat Atkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Sevgili dostlar, yangın haberi ile ilgili oluşan endişenizi dağıtayım. İyiyiz, merak etmeyin. Sevgiler” notunu düştü. Ünlü oyuncu da eşinin paylaşımını alıntılayarak sevenlerinin endişelerini giderdi.

