onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayranından Büyük Sürpriz: Hadise, İkizlerden Birinin Adının Kendi İsmi Olduğunu Öğrenince Donup Kaldı!

Hayranından Büyük Sürpriz: Hadise, İkizlerden Birinin Adının Kendi İsmi Olduğunu Öğrenince Donup Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 09:47

Her konseri olay yaratan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde kendisini dinlemeye gelen bir hayranının ikiz bebek sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Asıl sürprizi duyunca ise daha büyük bir şok yaşadı! İkizlerden birinin adı Hadise çıkınca ünlü şarkıcının tepkisi sosyal medyada gündem oldu. 

Gelin o anlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğinin özgüvenli, iddialı ve en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz Hadise.

Pop müziğinin özgüvenli, iddialı ve en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz Hadise.

Hem sahne performansları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen sanatçı, özellikle konserlerindeki cesur dansları ve dikkat çekici kombinleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 

Hatırlarsınız, geçtiğimiz aylarda Harbiye’de verdiği konserinde siyah mini elbisesiyle yaptığı sandalye dansı uzun süre konuşulmuştu. Kimileri destek verirken kimileri de yakıştıramadı.

O dansından ve gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yine geçtiğimiz günlerde katıldığı Milano Moda Haftası’nda iki farklı kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Yine geçtiğimiz günlerde katıldığı Milano Moda Haftası’nda iki farklı kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

Kerem Bürsin ile katıldığı Milano Moda Haftası’nda ilk kombiniyle övgü toplayan Hadise ikinci kombinindeki pantolon-üst takım tercihiyle 'berbat ötesi' 'kim giydiriyor böyle' yorumlarına maruz kalmıştı.

Kaçıranlar için:

Bu kez gündeme gelme sebebi ise sahnedeki şaşkınlığı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın