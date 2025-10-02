Hayranından Büyük Sürpriz: Hadise, İkizlerden Birinin Adının Kendi İsmi Olduğunu Öğrenince Donup Kaldı!
Her konseri olay yaratan ünlü şarkıcı Hadise, son konserinde kendisini dinlemeye gelen bir hayranının ikiz bebek sahibi olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Asıl sürprizi duyunca ise daha büyük bir şok yaşadı! İkizlerden birinin adı Hadise çıkınca ünlü şarkıcının tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Gelin o anlara birlikte bakalım.
Pop müziğinin özgüvenli, iddialı ve en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz Hadise.
Yine geçtiğimiz günlerde katıldığı Milano Moda Haftası’nda iki farklı kombiniyle sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
Bu kez gündeme gelme sebebi ise sahnedeki şaşkınlığı oldu.
