Mal Varlığı Gündem Oldu: Güllü'nün Serveti Hakkında Dudak Uçuklatan Rakam!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 17:38

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken serveti hakkında patronu Ferdi Aydın'dan açıklama geldi. Aydın, ünlü sanatçının aylık gelirinin 2-3 milyon civarında olduğunu belirterek, 'Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon eder. 30 senede 200 milyon lira serveti olur.' dedi.

İşte detaylar...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü gündemde yer almaya devam ediyor.

2 çocuk annesi ünlü sanatçının ölümüne dair birçok iddia ortaya atıldı. Oğlu Tuğberk ve kızı Tuyan Ülkem ifadelerinde olayın intihar veya cinayet olmadığını, annelerinin kazayla düştüğünü söylemişti.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın da dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Olayın kazayla olmadığını düşündüğünü vurgulayan Aydın, 'Yürümenin bile zor olduğu küçük bir odada Güllü Abla’nın ayağının kayıp camdan düşmesine asla inanmıyorum. Beni de kimse inandıramaz. Ben onu belki evlatları kadar sevemem, ama ölüm varsa ortada elimden ne gelirse yapacağım, herkese söz veriyorum.' şeklinde konuşmuştu.

Ferdi Aydın geçtiğimiz saatlerde de yeni iddialar ortaya atmıştı.

Gel Konuşalım programına bağlanan Aydın, bu kez kendisine, Güllü'nün düştüğü pencereden kızının iki defa intihar girişiminde bulunduğunun söylendiğini iddia etmişti. Ünlü sanatçının asistanı hakkında da çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Eski patron bu kez Güllü'nün aylık geliri ve serveti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Günümüzde sanatçıların sadece internetteki gelirleriyle ayda en az 2-3 milyon kazandığını iddia eden Ferdi Aydın, '2 milyonu boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, senede 6 milyon eder. 30 senede 200 milyon lira serveti olur. Onun için serveti var mıydı, araştırılması lazım' dedi.

Ayrıca, sanatçının sürekli evine tadilat yaptırdığını ve kendisinden de 6-7 milyon TL civarında borç aldığını ileri sürdü.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
