İçerik Üreticisi Ece Taşer, Deniz Yıldızları Hakkında Öğrendiği Üzücü Bir Gerçeği Paylaştı!

Tatil için gittiği Asos’ta deniz yıldızlarının süs eşyası olarak satıldığını gören Taşer, bu durumu sorguladı. Başta “Kıyıya vurup ölen deniz yıldızları mı toplanıyor acaba?” diye düşünen içerik üreticisi, konuyu öğrenmek için veteriner arkadaşını aradığını anlattı.

Öğrendiği gerçekle ise adeta yıkıldı. Arkadaşının deniz yıldızlarının süs olarak satılmak için toplatıldığını söylediğini belirten Taşer, bu bilgiyi duyunca satın almaktan vazgeçtiğini söyledi. Takipçilerine de seslenerek sert bir dille uyardı:

“Asla almadım, alan da benim arkadaşım değildir. Kimse almasın!”