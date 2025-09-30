İçerik Üreticisi Ece Taşer, Deniz Yıldızları Hakkında Öğrendiği Üzücü Bir Gerçeği Paylaştı!

İçerik üreticisi Ece Taşer, deniz yıldızları hakkında çarpıcı bir gerçeği paylaştı. Asos’ta süs eşyası olarak satılan deniz yıldızlarını görünce almak isteyen Taşer, gerçeği öğrenince şok oldu. Veteriner arkadaşından aldığı bilgiye göre, o deniz yıldızları ölmüş halde toplanmıyor, ağlarla yakalanarak öldürülüyormuş. Bu duruma tepki gösteren Taşer, “Asla almadım, alan da benim arkadaşım değildir” diyerek takipçilerine çağrı yaptı.
Kaynak: ecemtaser/
Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle bilinen Ece Taşer, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
