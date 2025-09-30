onedio
İçerik Üreticisi Ece Taşer, Deniz Yıldızları Hakkında Öğrendiği Üzücü Bir Gerçeği Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.09.2025 - 15:47

İçerik üreticisi Ece Taşer, deniz yıldızları hakkında çarpıcı bir gerçeği paylaştı. Asos’ta süs eşyası olarak satılan deniz yıldızlarını görünce almak isteyen Taşer, gerçeği öğrenince şok oldu. Veteriner arkadaşından aldığı bilgiye göre, o deniz yıldızları ölmüş halde toplanmıyor, ağlarla yakalanarak öldürülüyormuş. Bu duruma tepki gösteren Taşer, “Asla almadım, alan da benim arkadaşım değildir” diyerek takipçilerine çağrı yaptı. 

İşte o paylaşımı...

Kaynak: ecemtaser/

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle bilinen Ece Taşer, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tatil için gittiği Asos’ta deniz yıldızlarının süs eşyası olarak satıldığını gören Taşer, bu durumu sorguladı. Başta “Kıyıya vurup ölen deniz yıldızları mı toplanıyor acaba?” diye düşünen içerik üreticisi, konuyu öğrenmek için veteriner arkadaşını aradığını anlattı.

Öğrendiği gerçekle ise adeta yıkıldı. Arkadaşının deniz yıldızlarının süs olarak satılmak için toplatıldığını söylediğini belirten Taşer, bu bilgiyi duyunca satın almaktan vazgeçtiğini söyledi. Takipçilerine de seslenerek sert bir dille uyardı:

“Asla almadım, alan da benim arkadaşım değildir. Kimse almasın!”

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
