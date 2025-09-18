Ebru Polat'ı 18 Yaşından Küçük Sanıp Kimlik Soran Güvenlik Görevlileri X Halkına Büyük Goygoy Çıkardı!
Şarkıları kadar iddialı tarzı ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu kez sosyal yaşamıyla adından söz ettiriyor. Eski manken, yeni şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Polat, radikal bir kararla avukatlık mesleğine geri dönüp cübbesini yeniden giymişti.
Gündemi sık sık meşgul eden isim bu sefer de bir mekana girerken yaşadıklarıyla adından bahsettirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin o açıklamaya birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
42 yaşındaki Ebru Polat’ın kimliğine 18 yaşından küçük sanılarak bakılması goygoy çıkardı!
Goygoycular gecikmedi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın