Ebru Polat'ı 18 Yaşından Küçük Sanıp Kimlik Soran Güvenlik Görevlileri X Halkına Büyük Goygoy Çıkardı!

Şarkıları kadar iddialı tarzı ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu kez sosyal yaşamıyla adından söz ettiriyor. Eski manken, yeni şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Polat, radikal bir kararla avukatlık mesleğine geri dönüp cübbesini yeniden giymişti.

Gündemi sık sık meşgul eden isim bu sefer de bir mekana girerken yaşadıklarıyla adından bahsettirdi.