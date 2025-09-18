onedio
Ebru Polat'ı 18 Yaşından Küçük Sanıp Kimlik Soran Güvenlik Görevlileri X Halkına Büyük Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 19:17

Şarkıları kadar iddialı tarzı ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu kez sosyal yaşamıyla adından söz ettiriyor. Eski manken, yeni şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Polat, radikal bir kararla avukatlık mesleğine geri dönüp cübbesini yeniden giymişti. 

Gündemi sık sık meşgul eden isim bu sefer de bir mekana girerken yaşadıklarıyla adından bahsettirdi.

Gelin o açıklamaya birlikte bakalım:

42 yaşındaki Ebru Polat’ın kimliğine 18 yaşından küçük sanılarak bakılması goygoy çıkardı!

Mekana kimliğine bakılarak girdiğini söyleyen Ebru Polat, küçük gösterdiğini bu yüzden yaşının kontrol edildiğini anlattı.

Goygoycular gecikmedi:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
