Anaokuluna Benzetildi: Yeni Taşındığı Evi Tanıtan Berfu Yenenler'in Dekorasyon Tercihleri Dillere Büyük Düştü
Berfu Yenenler ve ailesi, son dönemde sosyal medyada sıkça gündeme gelen yeni evleriyle dikkat çekiyor. Özellikle taşınma süreci ve yeni evlerinin detaylarını paylaştıkları içerikler, takipçileri tarafından büyük ilgiyle izleniyor.
Berfu Yenenler, Instagram hesabında 'Taşınıyoruz' başlığıyla paylaştığı videolarla takipçilerine taşınma sürecini paylaşmaya devam ediyor. Özellikle 'Yeni ev güncellemesi Bölüm 4' adlı videosunda, evin detaylarını ve dekorasyonları paylaşan isim o anlarla kullanıcıların diline büyük düştü!
İşte o anlar:
Sosyal medyada ailesi ve yaşam tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler son zamanlarda taşınma telaşını takipçileriyle paylaşıyor.
