Anaokuluna Benzetildi: Yeni Taşındığı Evi Tanıtan Berfu Yenenler'in Dekorasyon Tercihleri Dillere Büyük Düştü

Anaokuluna Benzetildi: Yeni Taşındığı Evi Tanıtan Berfu Yenenler'in Dekorasyon Tercihleri Dillere Büyük Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 17:36

Berfu Yenenler ve ailesi, son dönemde sosyal medyada sıkça gündeme gelen yeni evleriyle dikkat çekiyor. Özellikle taşınma süreci ve yeni evlerinin detaylarını paylaştıkları içerikler, takipçileri tarafından büyük ilgiyle izleniyor.

Berfu Yenenler, Instagram hesabında 'Taşınıyoruz' başlığıyla paylaştığı videolarla takipçilerine taşınma sürecini paylaşmaya devam ediyor. Özellikle 'Yeni ev güncellemesi Bölüm 4' adlı videosunda, evin detaylarını ve dekorasyonları paylaşan isim o anlarla kullanıcıların diline büyük düştü!

İşte o anlar:

Sosyal medyada ailesi ve yaşam tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler son zamanlarda taşınma telaşını takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyada ailesi ve yaşam tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler son zamanlarda taşınma telaşını takipçileriyle paylaşıyor.

Berfu Yenenler ve ailesinin yeni evi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ev tasarımı ve dekorasyonu, bazı takipçiler tarafından anaokuluna benzetilirken kimileri de dekorasyonu göz yorucu bulduğunu söylerken o anlar dillere büyük düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Meloni

Ne saçma yorumlar bunlar ya? Kadının küçük çocukları var, o yüzden duvarlara resimleri yapmış veya yaptırmıştır. Çocuk odası olduğunu anlamayacak kadar mal m... Devamını Gör