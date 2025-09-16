İzzet Özilhan'dan Ayrılan Yasemin Ergene'nin Son Paylaşımına Sevenlerinden Ekranlara Dönmesi İçin Destek Yağdı
Türk dizi tarihine damga vuran “Doktorlar” dizisinin unutulmaz Ela’sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Ergene, yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Sosyeteye gelin gittikten sonra oyunculuğu bırakan güzel isim, son dönemde hem özel hayatıyla hem de yeniden setlere dönme ihtimaliyle gündemde. Boşanma haberleriyle sarsılan Yasemin Ergene’ye sosyal medyadan destek yağarken, hayranları onu yeniden televizyon ekranlarında görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Doktorlar” dizisindeki unutulmaz Ela rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, yıllardır ekranlardan uzak olsa da gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyeteye gelin gittikten sonra oyunculuğu rafa kaldıran güzel isim, bu kez hayranlarının desteğiyle yeniden gündemde.
Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın