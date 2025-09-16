onedio
İzzet Özilhan'dan Ayrılan Yasemin Ergene'nin Son Paylaşımına Sevenlerinden Ekranlara Dönmesi İçin Destek Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 14:01

Türk dizi tarihine damga vuran “Doktorlar” dizisinin unutulmaz Ela’sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Ergene, yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Sosyeteye gelin gittikten sonra oyunculuğu bırakan güzel isim, son dönemde hem özel hayatıyla hem de yeniden setlere dönme ihtimaliyle gündemde. Boşanma haberleriyle sarsılan Yasemin Ergene’ye sosyal medyadan destek yağarken, hayranları onu yeniden televizyon ekranlarında görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi!

“Doktorlar” dizisindeki unutulmaz Ela rolüyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, yıllardır ekranlardan uzak olsa da gündemden düşmüyor.

2006’da iş insanı İzzet Özilhan ile tanışan Yasemin Ergene, sosyetenin en gözde çiftlerinden biri olarak anılmıştı. 2011’de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenen çift, yıllar boyunca “örnek aile” olarak gösterildi. Evliliklerinden Emine ve Ela adında iki kızları dünyaya geldi. Uzun süre magazin basınında el ele görüntülenen, davetlerin en şık ikilisi olarak hafızalara kazınan Ergene ve Özilhan, 14 yılın ardından yollarını ayırma kararı aldı. 

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini noktalayan Ergene, boşanma sürecinde magazin basınının ortaya attığı ihanet söylentilerine sert çıkmıştı.

Sosyeteye gelin gittikten sonra oyunculuğu rafa kaldıran güzel isim, bu kez hayranlarının desteğiyle yeniden gündemde.

Sosyeteye gelin gittikten sonra setleri bırakan, ‘Doktorlar’ dizisindeki Ela Altındağ karakteriyle ikonikleşen Yasemin Ergene, boşanmanın ardından yıllardır suskun kaldığı oyunculuğa dönüş söylentileriyle magazin gündemini sallıyor. 

Sosyal medyadaki yaşam tarzı videolarıyla dikkat çeken ismin son olarak paylaştığı reklam içeriğine yorum yağdı!

Gelin kim ne demiş birlikte bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
