Siyah Saçlarıyla Hafızalara Kazınan Merve Boluğur Yazın Bitmesiyle Şaşırtıcı Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Siyah Saçlarıyla Hafızalara Kazınan Merve Boluğur Yazın Bitmesiyle Şaşırtıcı Bir İmaj Değişikliğine Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 11:55

Yıllardır hafızalara simsiyah saçlarıyla ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kazınan Merve Boluğur, Acemi Cadı’dan Küçük Sırlar’a kadar birçok dizideki performansıyla ekranların unutulmaz isimlerinden biri oldu. 

Paylaşımlarıyla adından bahsettiren Boluğur, geçmişteki ikonik siyah saçlarından ve tarzından tamamen uzaklaşarak bu kez karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı.

Yıllar sonra ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşayan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda bir markanın reklam yüzü olarak lansmanda boy göstermişti.

Yıllar sonra ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşayan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda bir markanın reklam yüzü olarak lansmanda boy göstermişti.

Uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar hanım hanımcık görülen Boluğur, yeni tarzıyla adeta göz kamaştırmıştı.

Televizyon dünyasına Acemi Cadı’daki Ayşegül rolüyle giren, 2015’te evlenip 2017’de Murat Dalkılıç’tan boşanan Merve Boluğur, ekranlardan uzak kaldığı yıllarda radikal değişimlerle gündemdeydi. Boşanmanın ardından hem dostlarıyla hem de sektörden uzaklaşan Boluğur, kendi dünyasına çekilmiş, kariyerine bir süre ara vermişti.

Yıllardır hafızalara simsiyah saçlarıyla kazınan Merve Boluğur bu sefer karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı!

Yıllardır hafızalara simsiyah saçlarıyla kazınan Merve Boluğur bu sefer karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı!

Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri haline gelmesiyle, attığı her adım olay olurken, upuzun siyah saçları ve gösterişli tarzıyla tanıdığımız Merve Boluğur, saçlarını kısacık kestirerek vamp bir stile bürünmüş ve imajıyla herkesi şaşırtmıştı.

Değişken ruh halleri, hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, yıllar sonra bambaşka bir imajla karşımıza çıktı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
