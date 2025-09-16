Siyah Saçlarıyla Hafızalara Kazınan Merve Boluğur Yazın Bitmesiyle Şaşırtıcı Bir İmaj Değişikliğine Gitti!
Yıllardır hafızalara simsiyah saçlarıyla ve canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kazınan Merve Boluğur, Acemi Cadı’dan Küçük Sırlar’a kadar birçok dizideki performansıyla ekranların unutulmaz isimlerinden biri oldu.
Paylaşımlarıyla adından bahsettiren Boluğur, geçmişteki ikonik siyah saçlarından ve tarzından tamamen uzaklaşarak bu kez karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar sonra ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşayan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda bir markanın reklam yüzü olarak lansmanda boy göstermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır hafızalara simsiyah saçlarıyla kazınan Merve Boluğur bu sefer karşımıza kızıl-turuncu tonlara boyattığı saçlarıyla çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın