Sevgilisi Furkan Korkmaz'ı Tribünden Destekleyen İrem Sak'ın Objektiflere Yansıyan Güzelliği X'i Salladı!
14 Eylül 2025 tarihinde Letonya'nın Riga şehrindeki Arena Riga'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak tarihindeki ikinci Avrupa ikinciliğini elde etmişti.
Türkiye'nin Almanya'ya karşı oynadığı final maçında ünlü oyuncu İrem Sak, tribünden sevgilisi Furkan Korkmaz'ı destekledi.
