Sevgilisi Furkan Korkmaz'ı Tribünden Destekleyen İrem Sak'ın Objektiflere Yansıyan Güzelliği X'i Salladı!

Sevgilisi Furkan Korkmaz'ı Tribünden Destekleyen İrem Sak'ın Objektiflere Yansıyan Güzelliği X'i Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 13:05

Türkiye, 14 Eylül günü Almanya ile karşılaştığı EuroBasket finalinde nefes kesen bir mücadele sergiledi. 88-83’lük skorla Avrupa ikincisi olan 12 Dev Adam’ı, tribünden destekleyen ünlü oyuncu İrem Sak’ın sevgilisi Furkan Korkmaz’a olan desteği ve güzelliği ise gündeme damgasını vurdu.

14 Eylül 2025 tarihinde Letonya'nın Riga şehrindeki Arena Riga'da oynanan EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak tarihindeki ikinci Avrupa ikinciliğini elde etmişti.

Türkiye'nin 2001'deki ilk finalinden sonra gelen ilk Avrupa şampiyonası madalyası olan ikincilik ülkemize büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin Almanya'ya karşı oynadığı final maçında ünlü oyuncu İrem Sak, tribünden sevgilisi Furkan Korkmaz'ı destekledi.

İrem Sak, maç boyunca sevgilisi Furkan Korkmaz'ı tribünden izleyerek moral verdi. Furkan Korkmaz ile olan ilişkisiyle magazin dünyasında sıkça gündeme  gelen İrem Sak'ın objektife yansıyan güzelliği X'te gündeme oturdu.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
