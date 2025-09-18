onedio
Miss International Queen 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Eden Elif Nilay'ın Kıyafet Tercihi Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.09.2025 - 16:56

Uluslararası güzellik yarışmalarında ülkemizi temsil eden isimler her zaman merak konusu oluyor bildiğiniz gibi. Bu yıl Miss International Queen 2025 sahnesinde Türkiye’yi temsil eden Elif Nilay, sahneye çıktığı kıyafetiyle gündeme oturdu. Ancak kıyafet tercihi, sosyal medyadaki tartışmaları da fitilledi!

Dünyanın en prestijli transgender güzellik yarışmalarından biri olan Miss International Queen, her yıl Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenleniyor.

Dünyanın en prestijli transgender güzellik yarışmalarından biri olan Miss International Queen, her yıl Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenleniyor.

2004’ten bu yana yapılan yarışma, yalnızca güzellik değil; aynı zamanda kültürel temsil, özgüven ve toplumda eşitlik mesajlarıyla da dikkat çekiyor. Uluslararası arenada her ülkenin temsilcisini sahneye çıkardığı bu organizasyonda, gözler bu yıl Türkiye’nin temsilcisi Elif Nilay’ın üzerindeydi.

Elif Nilay’ın yarışma sırasında giydiği yün yelek ve basma etek kıyafeti, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

