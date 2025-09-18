Miss International Queen 2025 Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Eden Elif Nilay'ın Kıyafet Tercihi Tepki Çekti!
Uluslararası güzellik yarışmalarında ülkemizi temsil eden isimler her zaman merak konusu oluyor bildiğiniz gibi. Bu yıl Miss International Queen 2025 sahnesinde Türkiye’yi temsil eden Elif Nilay, sahneye çıktığı kıyafetiyle gündeme oturdu. Ancak kıyafet tercihi, sosyal medyadaki tartışmaları da fitilledi!
Dünyanın en prestijli transgender güzellik yarışmalarından biri olan Miss International Queen, her yıl Tayland’ın Pattaya şehrinde düzenleniyor.
Elif Nilay’ın yarışma sırasında giydiği yün yelek ve basma etek kıyafeti, birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.
