İntihar İddialarının Ardından Siroz Nedeniyle Yoğun Bakıma Alınan Ufuk Özkan'ın Eski Eşine Nafaka Göndermesi!
Son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Ufuk Özkan, çıkan intihar ve yoğun bakım haberleriyle mercek altında! Geçtiğimiz yıl ileri derecede siroz teşhisi konulan ve tedavisini ilaçlarla sürdüren oyuncunun abisinin yaptığı açıklamalar da sağlık durumunu gündeme taşımıştı.
2. Sayfa'dan Ömer Can'a konuşan Umut Özkan, abisinin intihar girişiminde bulunmadığını açıkladı.
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Son günlerde çıkan intihar ve yoğun bakım iddialarıyla konuşulan Özkan'ın kardeşi yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.
2. Sayfa'dan Ömer Can'ın haberine göre, Umut Özkan karaciğer nakliyle alakalı konuştu.
Ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:
