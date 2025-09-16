onedio
İntihar İddialarının Ardından Siroz Nedeniyle Yoğun Bakıma Alınan Ufuk Özkan'ın Eski Eşine Nafaka Göndermesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 16:11

Son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Ufuk Özkan, çıkan intihar ve yoğun bakım haberleriyle mercek altında! Geçtiğimiz yıl ileri derecede siroz teşhisi konulan ve tedavisini ilaçlarla sürdüren oyuncunun abisinin yaptığı açıklamalar da sağlık durumunu gündeme taşımıştı.

2. Sayfa'dan Ömer Can'a konuşan Umut Özkan, abisinin intihar girişiminde bulunmadığını açıkladı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl organ nakli gerektiren ileri derecede siroz hastalığıyla mücadele eden oyuncu, daha sonra ilaçlarla tedavisini sürdüreceğini açıklamıştı.

17 yıllık eşi Nazan Özen’le yollarını ayıran Özkan, boşandıktan sonra nafaka tartışmalarının da merkezine oturdu. Önce 45 bin TL olan nafakasının, 74 bin TL’ye ve son olarak 114 bin TL’ye yükseldiğini belirten Özkan, “Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, bu nafakayı nasıl ödeyeyim?” diyerek isyan etmişti.

Özkan, sağlığının iyi olduğunu ancak ömür boyu ilaç kullanacağını söylemişti. Oyuncu, gelirinin dizilerde çalıştığı dönemlere göre ciddi şekilde düştüğünü ve sağlığı için dizi projelerinde yer almadığını da eklemişti.

Ardından Nazan Özen "Git bana garsonluk yap diyor" şeklindeki iddialarıyla gündeme oturmuştu:

Son günlerde çıkan intihar ve yoğun bakım iddialarıyla konuşulan Özkan'ın kardeşi yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün intihar ettiği iddialarına karışan, ardından bu haberleri yalanladığı söylenen Ufuk Özkan'ın kardeşinin yaptığı açıklamayla yoğun bakımda  olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından Özkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla rutin ilaçların etkisinden dolayı hastanede 48 saat geçireceğini açıklamıştı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklamalardan burada bahsetmiştik:

2. Sayfa'dan Ömer Can'ın haberine göre, Umut Özkan karaciğer nakliyle alakalı konuştu.

Ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

“Şükürler olsun, bugün abimi yoğun bakımda ziyaret ettim. Durumu çok daha iyi; bilinci açık, konuşabiliyor. Sadece kalp ritmi normalin biraz altında seyrediyor ama doktorlarımızın kontrolünde. Kısmetse 48 saatlik yoğun bakım süreci tamamlandıktan sonra ya servise çıkacak ya da taburcu edilecek. Sonrasında, bir aksilik olmazsa karaciğer nakli süreci için bir an önce harekete geçilecek. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi eksik etmeyin; her birinizin desteği bizim için çok kıymetli.”

