İntihar İddialarının Ardından Siroz Nedeniyle Yoğun Bakıma Alınan Ufuk Özkan'ın Eski Eşine Nafaka Göndermesi!

Geçtiğimiz yıl organ nakli gerektiren ileri derecede siroz hastalığıyla mücadele eden oyuncu, daha sonra ilaçlarla tedavisini sürdüreceğini açıklamıştı.

17 yıllık eşi Nazan Özen’le yollarını ayıran Özkan, boşandıktan sonra nafaka tartışmalarının da merkezine oturdu. Önce 45 bin TL olan nafakasının, 74 bin TL’ye ve son olarak 114 bin TL’ye yükseldiğini belirten Özkan, “Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, bu nafakayı nasıl ödeyeyim?” diyerek isyan etmişti.

Özkan, sağlığının iyi olduğunu ancak ömür boyu ilaç kullanacağını söylemişti. Oyuncu, gelirinin dizilerde çalıştığı dönemlere göre ciddi şekilde düştüğünü ve sağlığı için dizi projelerinde yer almadığını da eklemişti.