Seda Bakan'ın "Çocuğun Okul Parasını Düşünüyorum" İtirafı Sosyal Medyada Kullanıcıların Tepkisini Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
18.09.2025 - 18:26

Seda Bakan, özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun artık harcamalarını öncelikle çocuklarını göz önünde bulundurarak planladığını söylemesi kullanıcılardan tepki çekti!

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündeme yerleşti.

Oyuncu, artık modaya göre hareket etmediğini ve harcamalarını çocukları öncelikli olacak şekilde planladığını söyledi. “İki elbise yerine artık tek elbise alayım kafasındayım. Çocuğun okul parasını düşünüyorum” diyen Bakan, olgunlaştığını ve ihtiyaç odaklı harcama yaptığını belirtti.

Eskiden ayakkabı ve çantaya büyük bütçeler ayırdığını itiraf eden Seda Bakan, “Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. İki, üç tane alırken şimdi çocuğumun okul parası düşünüyorum. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de 5 sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım, bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim” ifadelerini kullanmasının ardından o sözler büyük ses getirdi.

Seda Bakan, özel hayatı ve kariyerindeki motivasyonunu da samimi bir dille paylaştı.

Arka arkaya projelerde yer alan oyuncu, hamileyken bile çalışmayı bırakmadığını belirten ismin “Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba? diye düşündüm. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum. Bu ruh sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum. Ben çalışmalıyım, ve çalışkan bir insanım.” ifadelerine yorumlar gecikmedi.

Kedibiri

Aşırı samimiyetsiz tribünlere oynamayi iyi biliyor