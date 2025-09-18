Seda Bakan'ın "Çocuğun Okul Parasını Düşünüyorum" İtirafı Sosyal Medyada Kullanıcıların Tepkisini Çekti

Oyuncu, artık modaya göre hareket etmediğini ve harcamalarını çocukları öncelikli olacak şekilde planladığını söyledi. “İki elbise yerine artık tek elbise alayım kafasındayım. Çocuğun okul parasını düşünüyorum” diyen Bakan, olgunlaştığını ve ihtiyaç odaklı harcama yaptığını belirtti.

Eskiden ayakkabı ve çantaya büyük bütçeler ayırdığını itiraf eden Seda Bakan, “Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. İki, üç tane alırken şimdi çocuğumun okul parası düşünüyorum. Zamansız şeyler almaya çalışıyorum, çok trend ürününü değil de 5 sene giyeceğim diye düşünüyorum. Artık olgunlaştım, bir ay sonra 40 yaşıma gireceğim” ifadelerini kullanmasının ardından o sözler büyük ses getirdi.