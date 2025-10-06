onedio
Kafasını Son Hız Döndürüp Saçlarını Savuran Oryantal Didem'in Dansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Kafasını Son Hız Döndürüp Saçlarını Savuran Oryantal Didem'in Dansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 19:21

Bir süre önce şarkıcılık kariyeriyle öne çıkmak istediğini söyleyen oryantali bırakan Didem Kınalı, Asena'nın dönüşüyle beraber kararını değiştirdi. Geçtiğimiz gece sahne aldığı mekana oryantaliyle damga vuran Didem'in dansı sosyal medyada alay konusu oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir döneme kıvrak danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı namıdiğer Oryantal Didem'i son zamanlarda oryantalden ziyade şarkıcılığıyla izliyoruz.

Bir döneme kıvrak danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı namıdiğer Oryantal Didem'i son zamanlarda oryantalden ziyade şarkıcılığıyla izliyoruz.

Birkaç sene önce şarkıcılığa da soyunan Didem, artık şarkıcı kimliğiyle öne çıkmaya çalışıyordu. Oryantal sahnelerini de bıraktığını açıklamıştı.

Kaosla dolu hayatı, hemen hemen kimse de olmayan esnelik ve kıvraklığıyla magazinin popüler isimlerinden biri olan Oryantal Didem, Asena'nın 8 yıl ardından yeniden sahneleriyle dönmesiyle beraber kararını değiştirdi.  Geçtiğimiz saatlerde, dün gece sahne aldığı mekandaki 'oryantal' şovuyla gündeme oturdu.

Dün gece sahne aldığı mekanda yaptığı oryantal şovla sosyal medyayı sallayan Oryantal Didem'in saçını peş peşe savurduğu anlar izleyenlerin başını döndürdü.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!😂

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!😂
twitter.com
twitter.com
twitter.com

