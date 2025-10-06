Kafasını Son Hız Döndürüp Saçlarını Savuran Oryantal Didem'in Dansı Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!
Bir süre önce şarkıcılık kariyeriyle öne çıkmak istediğini söyleyen oryantali bırakan Didem Kınalı, Asena'nın dönüşüyle beraber kararını değiştirdi. Geçtiğimiz gece sahne aldığı mekana oryantaliyle damga vuran Didem'in dansı sosyal medyada alay konusu oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Bir döneme kıvrak danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı namıdiğer Oryantal Didem'i son zamanlarda oryantalden ziyade şarkıcılığıyla izliyoruz.
Dün gece sahne aldığı mekanda yaptığı oryantal şovla sosyal medyayı sallayan Oryantal Didem'in saçını peş peşe savurduğu anlar izleyenlerin başını döndürdü.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!😂
