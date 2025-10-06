"Ağzına Sağlık": Kaos Kraliçesi Seren Serengil, Edis'e Laf Sokan Sinan Akçıl'ı Yerin Dibine Soktu!

Belki denk gelmişsinizdir, kadın meslektaşlarının kombinlerini hedef alan Sinan Akçıl, birkaç hafta önce 'Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu.

Bu sefer kafayı Edis'e takan Sinan Akçıl, birkaç gün önce şarkıcı Edis'in transparan gömleğine taş attığı bir paylaşımda bulundu.

'Göğüs uçlarımı göremiyorsunuz, affedin' ifadelerini kullanmıştı.