"Ağzına Sağlık": Kaos Kraliçesi Seren Serengil, Edis'e Laf Sokan Sinan Akçıl'ı Yerin Dibine Soktu!

"Ağzına Sağlık": Kaos Kraliçesi Seren Serengil, Edis'e Laf Sokan Sinan Akçıl'ı Yerin Dibine Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 18:39

Geçtiğimiz gün konserinin ardından meslektaşı Edis'in transparan gömleğine laf attığı bir paylaşımda bulunan Sinan Akçıl'a ağzının payını Seren ablası verdi. 

Devreye giren Seren Serengil, Sinan Akçıl'ı resmen yerin dibine soku... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun yıllardır enteresan ve daima tartışma yaratan açıklamalarına alışık olduğumuz Sinan Akçıl, son zamanlarda sahne kombini konusunda pek bir hassas biliyorsunuz.

Uzun yıllardır enteresan ve daima tartışma yaratan açıklamalarına alışık olduğumuz Sinan Akçıl, son zamanlarda sahne kombini konusunda pek bir hassas biliyorsunuz.

Belki denk gelmişsinizdir, kadın meslektaşlarının kombinlerini hedef alan Sinan Akçıl, birkaç hafta önce 'Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.” açıklamasında bulunmuştu. 

Bu sefer kafayı Edis'e takan Sinan Akçıl, birkaç gün önce şarkıcı Edis'in transparan gömleğine taş attığı bir paylaşımda bulundu. 

'Göğüs uçlarımı göremiyorsunuz, affedin' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kaosun kraliçesi, şimdilerde gözlerden uzak olsa da zamanında büyük fırtınalar estiren Seren Serengil birkaç dakika önce devreye girdi!

Kaosun kraliçesi, şimdilerde gözlerden uzak olsa da zamanında büyük fırtınalar estiren Seren Serengil birkaç dakika önce devreye girdi!

Sinan Akçıl'ın Edis'e alttan alta laf soktuğunu gören Seren Serengil, kendini tutamadı. Şarkıcıyı yerin dibine sokan Seren Serengil, Akçıl'a 'Sanatçıların Temu temsilcisi' diyerek seslendi ve 'Seni bütünüyle görmesek harika olacak! Bir halt da olamadın, olana dil uzatma kompleksinden bir arın artık' yorumunda bulundu.

Ne yalan söyleyelim, özlediğimiz bir Seren Serengil dokunuşuydu valla!

Ne yalan söyleyelim, özlediğimiz bir Seren Serengil dokunuşuydu valla!

Gözünden kaçırmadığı yorumu paylaşan @yorum.ifsa'ya dakikalar içinde yüzlerce yorum geldi... Ortak düşünce; 'Ağzına sağlık Seren!'di.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
