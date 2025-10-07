Dakikalar İçinde Sildi: Toksik Eski Sevgili Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3 Ayrılığına Ağır Laf Soktu!

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sette aşık olmuştu.

Sürekli paylaşım yapan veya ilişkilerinin her detayını göz önünde yaşayan çiftlerden olmadılar ama hemen hemen hiç kopmadılar da. Onları 'farklı' kılan da buydu zaten, göze sokmadıkları sıcak ve huzurlu bir aşkları var sanıyorduk. Ne olduysa, bu senenin ayrılık furyasını başlatan ilk isimlerden oldular ve haziran ayında ayrıldıklarını öğrendik.

Ayrılığın ardından özellikle Aytaç Şaşmaz, 'toksik' olarak değerlendirilen taraf oldu. Şaşmaz'ın göndermeli paylaşımları kimsenin gözünden kaçmadı, yine de 'ergen' bir tavır takınarak soktuğu lafları anında silmesiyle nam saldı kendisi!