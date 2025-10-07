onedio
Dakikalar İçinde Sildi: Toksik Eski Sevgili Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3 Ayrılığına Ağır Laf Soktu!

Dakikalar İçinde Sildi: Toksik Eski Sevgili Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve Blok3 Ayrılığına Ağır Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 18:41

Ne zaman başladığını anlayamadığımız Cemre Baysel ve Blok3 aşkının Blok3'ün çağ dışı 'Cemre çalışmasın' talebi üzerine bittiği iddia edilmişti. Cemre Baysel'in eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz, sosyal medyanın gündemine oturan ayrılığa ağır laf soktu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz da bu yazı çıkaramayan çiftlerden olmuştu.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz da bu yazı çıkaramayan çiftlerden olmuştu.

2021 yılında Baht Oyunu dizisinde birlikte rol alan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sette aşık olmuştu. 

Sürekli paylaşım yapan veya ilişkilerinin her detayını göz önünde yaşayan çiftlerden olmadılar ama hemen hemen hiç kopmadılar da. Onları 'farklı' kılan da buydu zaten, göze sokmadıkları sıcak ve huzurlu bir aşkları var sanıyorduk. Ne olduysa, bu senenin ayrılık furyasını başlatan ilk isimlerden oldular ve haziran ayında ayrıldıklarını öğrendik. 

Ayrılığın ardından özellikle Aytaç Şaşmaz, 'toksik' olarak değerlendirilen taraf oldu. Şaşmaz'ın göndermeli paylaşımları kimsenin gözünden kaçmadı, yine de 'ergen' bir tavır takınarak soktuğu lafları anında silmesiyle nam saldı kendisi!

Birkaç hafta önce beklemediğimiz bir aşk dedikodusu patladı. Cemre Baysel'in son zamanların popüler rapçisi Blok3'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Birkaç hafta önce beklemediğimiz bir aşk dedikodusu patladı. Cemre Baysel'in son zamanların popüler rapçisi Blok3'le aşk yaşadığı iddia edildi.

Birkaç kere görüntülenseler de aşk yaşadıklarını kabul ettikleri herhangi bir paylaşımları olmamıştı. 

Sabah saatlerinde çiftin ne zaman başladığını asla anlayamadığımız aşkının Blok3, Cemre Baysel'in çalışmasını istemediği için bittiği öğrenildi. Haber hızla yayılınca ve Blok3'ün çağ dışı isteğine yorum yağınca Blok3'ten kafa karıştıran bir Kurtlar Vadisi paylaşımı gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu bizi hiç şaşırtmadı, sanıyoruz sizi de şaşırtmayacak! Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz saatlerde meseleye dahil oldu!

Bu bizi hiç şaşırtmadı, sanıyoruz sizi de şaşırtmayacak! Aytaç Şaşmaz geçtiğimiz saatlerde meseleye dahil oldu!

Üstüne 'toksik eski sevgilisi' etiketini ısrarla yapıştırmaya uğraşan Aytaç Şaşmaz, Ezhel'in 'Utanıyorum' şarkısını hikayesinde paylaştı. 

Mesajın ulaşması gereken yere ulaştığından emin olduktan sonra da paylaşımını anında sildi...

Reklam
