Arzu Sabancı ve Arkadaşları Bolluk İçinde Yaşamıyormuş Gibi Bereket Yağsın Diye Juliet'in Memesini Elledi!

Yıllar boyu Sabancı Holding yönetim kurulu başkanvekilliği yapmış merhum Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı'nın oğlu olan Ömer Sabancı'yla 1986 yılında evlenen Arzu Sabancı, cemiyetin en gözde, en dominant isimlerinden bir oldu.

Yıllardır üç oğlu Hacı, Hakan ve Kerim'in özel hayatının detaylarıyla öne çıkan ve kaynana prensipleriyle nam salan Arzu Sabancı, en son ortanca oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel 3 yıllık aşkını bitirdiğinde suçlanınca açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Olmadığı biri gibi gösterildiğini söyleyen Arzu Sabancı, geçtiğimiz senelerde Hacı ve Özge Ulusoy ayrıldığında yaptığı açıklamanın hemen hemen aynısını yapmış, üç yıl sonra sessizliğini bozarak şaşırtmıştı.