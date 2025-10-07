onedio
Arzu Sabancı ve Arkadaşları Bolluk İçinde Yaşamıyormuş Gibi Bereket Yağsın Diye Juliet'in Memesini Elledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 19:19

En son ortanca oğlu Hakan Sabancı, Hande Erçel'le gündemden düşmeyen ilişkisini bitirdiğinde yaptığı açıklamayla gündeme oturan Arzu Sabancı, bu sefer tek başına dikkat çekti!

Arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıkan Arzu Sabancı'nın yeterince bolluk bereket yokmuş gibi bereket yağsın diye yaptığı aktivite dile düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Ülkenin en zengin ailelerinden birinin en popüler gelini Arzu Sabancı'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllar boyu Sabancı Holding yönetim kurulu başkanvekilliği yapmış merhum Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı'nın oğlu olan Ömer Sabancı'yla 1986 yılında evlenen Arzu Sabancı, cemiyetin en gözde, en dominant isimlerinden bir oldu.

Yıllardır üç oğlu Hacı, Hakan ve Kerim'in özel hayatının detaylarıyla öne çıkan ve kaynana prensipleriyle nam salan Arzu Sabancı, en son ortanca oğlu Hakan Sabancı ve Hande Erçel 3 yıllık aşkını bitirdiğinde suçlanınca açıklama yapmak zorunda kalmıştı. 

Olmadığı biri gibi gösterildiğini söyleyen Arzu Sabancı, geçtiğimiz senelerde Hacı ve Özge Ulusoy ayrıldığında yaptığı açıklamanın hemen hemen aynısını yapmış, üç yıl sonra sessizliğini bozarak şaşırtmıştı.

Yazı nispeten daha sakin geçiren Arzu Sabancı, bu sefer kimseyle değil, tek başına gündem oldu!

Kız arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıkan Arzu Sabancı'nın keyfi oldukça yerindeydi. Bir yerlere gitti mi takipçilerini de gezdirmeyi pek seven ve hepimize kültür aşılayan Arzu Sabancı, arkadaşlarıyla yaptığı aktiviteyle dikkat çekti.

Arzu hanım ve çılgın arkadaşları, sanki yeterince bolluk bereket içinde yaşamıyormuş gibi 'Dahası da gelsin' dedi ve bereket yağsın diye Juliet heykelinin memesini elledi. O kadar ki paylaşımı yaparken hem kendi hem de arkadaşlarının yüzüne, nedense emoji koydu... 

Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
umut

başka yerleride elliyince bereket gelse orayı da ellerler miydi acaba