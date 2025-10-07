Arzu Sabancı ve Arkadaşları Bolluk İçinde Yaşamıyormuş Gibi Bereket Yağsın Diye Juliet'in Memesini Elledi!
En son ortanca oğlu Hakan Sabancı, Hande Erçel'le gündemden düşmeyen ilişkisini bitirdiğinde yaptığı açıklamayla gündeme oturan Arzu Sabancı, bu sefer tek başına dikkat çekti!
Arkadaşlarıyla İtalya tatiline çıkan Arzu Sabancı'nın yeterince bolluk bereket yokmuş gibi bereket yağsın diye yaptığı aktivite dile düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Ülkenin en zengin ailelerinden birinin en popüler gelini Arzu Sabancı'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Yazı nispeten daha sakin geçiren Arzu Sabancı, bu sefer kimseyle değil, tek başına gündem oldu!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
başka yerleride elliyince bereket gelse orayı da ellerler miydi acaba