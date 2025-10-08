Mert Yazıcıoğlu Dikkat Çekti: Kan, İdrar ve Saç Örneği Numunesini Veren Ünlüler Otobüslere Bindirildi!
'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlenen 19 ünlü isim, kan, idrar ve saç örneği numunelerini vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na yönlendirilmişti.
Ekol Tv'nin özel haberine göre, numunelerini veren ünlüler, biraz önce otobüslere bindirilmeye başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun bitkin hali dikkat çekti.
Bu sabaha büyük bir şokla uyandık. 19 ünlü isme "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
Kan, idrar ve saç örneği numunesi veren ünlüler geçtiğimiz dakikalarda otobüslere bindirilmeye başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun içeriden çıkarkenki bitkin hali dikkat çekti.
Demet Evgar, Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu da Adli Tıp Kurumu çıkışında kameralara yansıdı.
