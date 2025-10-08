onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mert Yazıcıoğlu Dikkat Çekti: Kan, İdrar ve Saç Örneği Numunesini Veren Ünlüler Otobüslere Bindirildi!

Mert Yazıcıoğlu Dikkat Çekti: Kan, İdrar ve Saç Örneği Numunesini Veren Ünlüler Otobüslere Bindirildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 17:14

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla operasyon düzenlenen 19 ünlü isim, kan, idrar ve saç örneği numunelerini vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na yönlendirilmişti. 

Ekol Tv'nin özel haberine göre, numunelerini veren ünlüler, biraz önce otobüslere bindirilmeye başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun bitkin hali dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sabaha büyük bir şokla uyandık. 19 ünlü isme "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Bu sabaha büyük bir şokla uyandık. 19 ünlü isme "uyuşturucuya özendirmek" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı'na getirilen İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray idrar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlaması yöneltilen ünlülerin arasında Mert Yazıcıoğlu'nun olması dikkat çekmiş, hayranları büyük şaşkınlık geçirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kan, idrar ve saç örneği numunesi veren ünlüler geçtiğimiz dakikalarda otobüslere bindirilmeye başladı. Mert Yazıcıoğlu'nun içeriden çıkarkenki bitkin hali dikkat çekti.

Demet Evgar, Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu da Adli Tıp Kurumu çıkışında kameralara yansıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
7
3
3
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bulent Dogan

Yahu neye göre bu isimleri belirlediniz koca sanat camiasında uyuşturucu kullananlar sadece bunlar mı? Bunlar satıcı mı uyuşturucu baronu mu meslekleri parav... Devamını Gör

zyd

yıldız tilbe'nin içmediği bişey kaldı mı? ya da feyza civelek daha geçen sene kokain alırken yakalanmadı mı? aa doğru onlar hükumete yakındı dimi. muhalif de... Devamını Gör