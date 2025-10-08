onedio
Haberler
Magazin
Ünlülere Yönelik Operasyonla Alınan Mert Yazıcıoğlu'nun Hayranları Büyük Şaşkınlık Geçirdi

Ünlülere Yönelik Operasyonla Alınan Mert Yazıcıoğlu'nun Hayranları Büyük Şaşkınlık Geçirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 13:24

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sabah saatlerinde ünlülere yönelik yapılan operasyonla alınan isimlerden biri. Kan örneği ve ifadesi alınacak ünlü oyuncunun sevenleri, Mert Yazıcıoğlu'nun 19 ünlü isim arasında yer almasına büyük şaşkınlık geçirdi.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" soruşturması kapsamında alınan ve kan örneği ile ifadesine başvurulacak isimlerden biri Mert Yazıcıoğlu.

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray bu sabah erken saatte kan örneklerinin alınması ve ifade vermek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 

Yeni sezonda Atv dizisi Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan'da rol alan Mert Yazıcıoğlu'nun da bu soruşturmada adının geçmesi, sevenlerini bir hayli şaşırttı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
