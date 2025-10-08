Ünlülere Yönelik Operasyonla Alınan Mert Yazıcıoğlu'nun Hayranları Büyük Şaşkınlık Geçirdi
Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sabah saatlerinde ünlülere yönelik yapılan operasyonla alınan isimlerden biri. Kan örneği ve ifadesi alınacak ünlü oyuncunun sevenleri, Mert Yazıcıoğlu'nun 19 ünlü isim arasında yer almasına büyük şaşkınlık geçirdi.
Ünlülere yönelik "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" soruşturması kapsamında alınan ve kan örneği ile ifadesine başvurulacak isimlerden biri Mert Yazıcıoğlu.
