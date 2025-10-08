Ünlülere Yönelik Operasyonla Alınan Birce Akalay, İfade Vereceği İl Jandarma Komutanlığı'nda Görüntülendi!
Bu sabah haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İfadesi alınacak ünlü isimlerden biri olan Birce Akalay, İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.
Kaynak: Muhabir Online
Bu sabah 19 ünlü isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen isimlerden Birce Akalay görüntülendi.
