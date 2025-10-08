onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonla Alınan Birce Akalay, İfade Vereceği İl Jandarma Komutanlığı'nda Görüntülendi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 12:16

Bu sabah haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü. İfadesi alınacak ünlü isimlerden biri olan Birce Akalay, İl Jandarma Komutanlığı'nda görüntülendi.

Kaynak: Muhabir Online

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DPirZu-CEK9/
Bu sabah 19 ünlü isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın kan örnekleri ve ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen isimlerden Birce Akalay görüntülendi.

