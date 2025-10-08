onedio
Ünlülere Operasyonun Detayları: Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu Tutuklanacak mı?

Ali Can YAYCILI
08.10.2025 - 09:46 Son Güncelleme: 08.10.2025 - 10:20

İstanbul'da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat'ın da bulunduğu isimlere operasyon düzenlendi. Ünlü isimler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Birçok ünlü isim Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından evlerinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler: 

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray

Bu isimlere ne olacak? Tutuklanacaklar mı?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen ünlü isimlerin ifadeleri alınacak ve kan örneklerinin alınacak. Yapılan uyuşturucu operasyonu kampsamında ifadeler ve kan örneklerinin sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi. 

Tüm bu ünlü isimlerin Jandarma Komutanlığı’nda yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Sedat Yücel

Bu kadar adice bir adalet olamaz adamı mimliyorsun belki kullanmıyor itibarını nasıl iade edeceksin ?

KumdanKum

Tamamen gündem değiştirmeye yönelik bir operasyon.. Amaç meclisteki apo sloganlarını unutturmak...

sarkozy

Kesinlikle! dünkü meclisteki apo sloganları sonrası gündem değiştirme hamlesi. millet olarak severiz magazini. uyumaya devam.

ismailmutlu34

Kan numunesi alıp bırakırlar ama seçime yakın ipiniz bizim elimizde bizim dediğimizi yapacaksınız bizim propagandamızı yapacaksınız derler veya demişlerdir.

mutant gelin

daha önce de ünlülerin uyuşturucu operasyonu olmuştu hatta bazıları gülerek gidiyordu bazıları çok üzgündü engin günaydın Sarp Apak Halit Ergenç Kenan İmirza... Devamını Gör