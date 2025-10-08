Ünlülere Operasyonun Detayları: Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu Tutuklanacak mı?
İstanbul'da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat'ın da bulunduğu isimlere operasyon düzenlendi. Ünlü isimler, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Birçok ünlü isim Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından evlerinden alındı.
Bu isimlere ne olacak? Tutuklanacaklar mı?
Bu kadar adice bir adalet olamaz adamı mimliyorsun belki kullanmıyor itibarını nasıl iade edeceksin ?
Tamamen gündem değiştirmeye yönelik bir operasyon.. Amaç meclisteki apo sloganlarını unutturmak...
Kesinlikle! dünkü meclisteki apo sloganları sonrası gündem değiştirme hamlesi. millet olarak severiz magazini. uyumaya devam.
Kan numunesi alıp bırakırlar ama seçime yakın ipiniz bizim elimizde bizim dediğimizi yapacaksınız bizim propagandamızı yapacaksınız derler veya demişlerdir.
daha önce de ünlülerin uyuşturucu operasyonu olmuştu hatta bazıları gülerek gidiyordu bazıları çok üzgündü engin günaydın Sarp Apak Halit Ergenç Kenan İmirza... Devamını Gör