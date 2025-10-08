onedio
Eski Sevgililer Köşe Kapmaca Oynuyor: İfadeleri Alınacak Kaan Yıldırım ve Hadise İki Ayrı Uçta Bekliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.10.2025 - 12:46

Bu sabah ünlülere yönelik operasyonla 19 isim evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadeleri ve kan örnekleri alınacak isimlerin İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, bir dönem aşk yaşayan eski sevgililer Kaan Yıldırım ve Hadise, bir araya gelmemek için iki ayrı köşede bekledi. Onedio Magazin'de detaylarını okuyabilirsiniz!

19 ünlü isim, uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla kan örnekleri ve ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın kan örneklerinin alınmasının ardından ifadelerine başvurulacak. Soruşturmayı, Jandarma'nın yönettiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski sevgililer Kaan Yıldırım ve Hadise bir araya gelmedi.

Bir dönem aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisi, ayrıldıktan sonra başka aşklara yelken açmış Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le evlenmişti. İkili, iddialara göre aynı soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilse de bir araya gelmemek için iki ayrı uçta beklemeyi tercih etti.

