Eski Sevgililer Köşe Kapmaca Oynuyor: İfadeleri Alınacak Kaan Yıldırım ve Hadise İki Ayrı Uçta Bekliyor!
Bu sabah ünlülere yönelik operasyonla 19 isim evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İfadeleri ve kan örnekleri alınacak isimlerin İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray olduğu öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre, bir dönem aşk yaşayan eski sevgililer Kaan Yıldırım ve Hadise, bir araya gelmemek için iki ayrı köşede bekledi. Onedio Magazin'de detaylarını okuyabilirsiniz!
19 ünlü isim, uyuşturucu madde kullanımına özendirmek suçlamasıyla kan örnekleri ve ifadelerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski sevgililer Kaan Yıldırım ve Hadise bir araya gelmedi.
