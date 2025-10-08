Cüneyt Özdemir Ünlü İsimlere Yönelik Yapılan Uyuşturucu Operasyonunu Yorumladı
Sabah saatlerinde magazin dünyası aralarında Hadise, İrem Derici, Dilan Polat, Kubilay Aka gibi ünlü isimlere yapılan gözaltılarla güne başladı. Uyuşturucuya özendirmek gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin hepsinin milyonlarca takipçisi olan kişiler olması bu operasyonu son zamanların en çok konuşulacak olaylarından biri yapacak gibi görünüyor.
Kan testi yapılacağı belirtilen ünlülere yapılan gözaltı dalgası hakkında Cüneyt Özdemir de bazı değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun yapılış biçiimini 'tuhaf' olarak yorumlayan Özdemir hayatında ilk kez böyle bir operasyon gördüğünü sözlerine ekledi.
Ünlü gazetecinin paylaşımı şöyle;
Operasyonda listede olduğu iddia edilen ünlülerin isimleri şöyle;
