Cüneyt Özdemir Ünlü İsimlere Yönelik Yapılan Uyuşturucu Operasyonunu Yorumladı

Oğuzhan Kaya
08.10.2025 - 09:55

Sabah saatlerinde magazin dünyası aralarında Hadise, İrem Derici, Dilan Polat, Kubilay Aka gibi ünlü isimlere yapılan gözaltılarla güne başladı. Uyuşturucuya özendirmek gerekçesiyle gözaltına alınan isimlerin hepsinin milyonlarca takipçisi olan kişiler olması bu operasyonu son zamanların en çok konuşulacak olaylarından biri yapacak gibi görünüyor.

Kan testi yapılacağı belirtilen ünlülere yapılan gözaltı dalgası hakkında Cüneyt Özdemir de bazı değerlendirmelerde bulundu. Operasyonun yapılış biçiimini 'tuhaf' olarak yorumlayan Özdemir hayatında ilk kez böyle bir operasyon gördüğünü sözlerine ekledi.

Ünlü gazetecinin paylaşımı şöyle;

'Son yılların ünlülere yönelik Türkiye'de görülen en büyük uyuşturucu operasyonu yapılıyor...

Fakat biraz tuhaf bir operasyon zira ünlüler evlerinden alınıyor ama sorduğunuzda 'herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınmaları akabinde serbest bırakılacaktır' diye gazetecilere açıklama yapılıyor.

Bu kadar ünlü ismi sabahın köründe evlerinden jandarma ile alıp böyle bir açıklama yapılması da çok tuhaf...

Üstelik yine söylenen operasyonun 'uyuşturucu kullanmak' değil 'uyuşturucu kullanımı özendirmekten' yapıldığı!!!

Ve de operasyonu Jandarma yapıyor Emniyet değil!

Ben hayatımda ilk kez böyle bir operasyon görüyorum!'

Operasyonda listede olduğu iddia edilen ünlülerin isimleri şöyle;

-Dilan POLAT

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
