Cüneyt Özdemir Ünlü İsimlere Yönelik Yapılan Uyuşturucu Operasyonunu Yorumladı

'Son yılların ünlülere yönelik Türkiye'de görülen en büyük uyuşturucu operasyonu yapılıyor...

Fakat biraz tuhaf bir operasyon zira ünlüler evlerinden alınıyor ama sorduğunuzda 'herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, şüpheliler ifadeleri ve kan örneklerinin alınmaları akabinde serbest bırakılacaktır' diye gazetecilere açıklama yapılıyor.

Bu kadar ünlü ismi sabahın köründe evlerinden jandarma ile alıp böyle bir açıklama yapılması da çok tuhaf...

Üstelik yine söylenen operasyonun 'uyuşturucu kullanmak' değil 'uyuşturucu kullanımı özendirmekten' yapıldığı!!!

Ve de operasyonu Jandarma yapıyor Emniyet değil!

Ben hayatımda ilk kez böyle bir operasyon görüyorum!'