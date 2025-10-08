Gözaltına Alındığı İddia Edilen Simge Sağın'ın Menajerinden İlk Açıklama Geldi
Bu sabah, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Simge Sağın, Meriç Aral, Simge Sağın, Ziynet Sali gibi isimlerin aralarında bulunduğu 19 ismin gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak ünlü isimleri menajerleri ve avukatlarından ilk açıklama gelmeye başladı. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, gözaltı iddialarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.
