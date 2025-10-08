onedio
Gözaltına Alındığı İddia Edilen Simge Sağın'ın Menajerinden İlk Açıklama Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy
08.10.2025 - 10:44

Bu sabah, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Simge Sağın, Meriç Aral, Simge Sağın, Ziynet Sali gibi isimlerin aralarında bulunduğu 19 ismin gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak ünlü isimleri menajerleri ve avukatlarından ilk açıklama gelmeye başladı. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras, gözaltı iddialarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Simge Sağın, Meriç Aral, Simge Sağın, Ziynet Sali gibi pek çok ünlü isim, 8 Ekim Çarşamba günü gözaltına alındığı iddiasıyla gündeme geldiler. Konuya ilişkin ilk açıklamalar, ünlü isimlerin menajerleri ya da avukatlarından geliyor.

Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras'tan ilk açıklama geldi.

Özgür Aras, 'Simge bir haftadır Amerika'da hem tatil hem de klip çekimi için bulunuyor. Şu an itibarıyla bize tebliğ edilmiş herhangi bir konu bulunmamaktadır. Avukatımız konunun takibinde.' dedi.

Merve Ersoy
