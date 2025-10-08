onedio
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: "Rapçiler Neden Listede Yok?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 10:25

Türkiye bu sabaha şok bir operasyon ile uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile magazin dünyasından 19 kişiye uyuşturucu kullanımı ve özendirilmesi iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Hadise, İrem Demirci, Demet Evgar gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç ise şarkılarında ve kliplerinde sık sık uyuşturucu kullanımına yer veren rapçilerin neden gözaltına alınmadığını sorguladı.

Türkiye, magazin dünyasına yapılan uyuşturucu operasyonunu konuşuyor.

Aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu toplam 19 kişi jandarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Karakolu’na götürüldü. Ünlülerin kan testi ile uyuşturucu kullanıp kullanmadığı araştırılacak.

Ünlüler tutuklanacak mı? 👇

Sabah saatlerinde gözaltına alınan 19 ünlü ismin arasında rapçilerin olmaması ise dikkat çekti.

Şarkılarında sık sık uyuşturucu kullanımından bahseden rap müziğinin önde gelen isimlerinden hiçbirinin uyuşturucu operasyonunda olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 

Son olarak Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süreliğine cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu kullanma ve özendirme” soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah şafak operasyonları düzenledi.

Çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Ancak dikkat çeken bir detay var:

Listede tek bir rapçi yok!

Oysa son dönemde bazı rap şarkılarında açıkça uyuşturucu kullanımını normalleştiren sözler, kliplerde uyuşturucu çağrışımı yapan sahneler sıkça yer alıyor.'

