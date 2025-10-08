Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: "Rapçiler Neden Listede Yok?"
Türkiye bu sabaha şok bir operasyon ile uyandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile magazin dünyasından 19 kişiye uyuşturucu kullanımı ve özendirilmesi iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında Hadise, İrem Demirci, Demet Evgar gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gazeteci Emrullah Erdinç ise şarkılarında ve kliplerinde sık sık uyuşturucu kullanımına yer veren rapçilerin neden gözaltına alınmadığını sorguladı.
Türkiye, magazin dünyasına yapılan uyuşturucu operasyonunu konuşuyor.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan 19 ünlü ismin arasında rapçilerin olmaması ise dikkat çekti.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in paylaşımı 👇
