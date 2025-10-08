onedio
Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır? Uyuşturucu Testi Kaç Günde Çıkar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 09:41

Uyuşturucu madde kullanımı şüphesi oluştuğunda, kişinin madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla çeşitli testler yapılabilir. Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda yasaklı madde olup olmadığı test etmek için özel yapılır. Peki uyuşturucu testi nasıl yapılır? Uyuşturucu testi kaç günde çıkar? Devlet hastanesinde yapılıyor mu?

Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır?

Uyuşturucu testi kişinin vücuduna yasaklı madde olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. En sık tercih edilen yöntemler idrar, kan, saç, tükürük testleridir. 

İdrar testi kullanım sıklığı açısından en yaygın yöntemdir. İdrar örneği laboratuvar ortamında incelenerek analiz edilir.

Kan testi vücutta halen etkili olan madde miktarını tespit etmek için kullanılır. Kan testi daha net sonuç verir. 

Tükürük testi pratiktir. Polis denetimlerinde sıklıkla kullanılır. 

Saç analizi ise uzun vadeli yasaklı madde kullanımını saptar. Saç örneklerinde 3-6 aya kadar uyuşturucu izleri tespit edilebilir.

Uyuşturucu Testi Kaç Günde Çıkar?

Test sonucunun testin uygulanma yöntemine göre değişebilir. İdrar testi kişinin kullandığı maddeye göre değişiyor. Genellikle 3 günlük kullanım hakkında bilgi verirken testin çıkması süresi 2 gün-3 hafta arasında değişiyor. 

Saç testi sonucu 1 haftaya kadar çıkabiliyor. 4-6 ay arasındaki kullanıma dair bilgi veriyor. 

Tükürük testi sonucu 5-15 dakika içinde sonuç verirken kan ve idrar analizi 1-3 gün arasında çıkar.

Uyuşturucu Testi Devlet Hastanesinde Yapılır mı?

Hemen hemen her sağlık kuruluşu ve hastanede uyuşturucu testi yapılır.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
