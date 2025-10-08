onedio
Duygu Özaslan Gözaltına Alındı: Influencer Duygu Özaslan Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 08:39

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucuya özendirmek' suçundan gözaltına alınan isimler arasında influencer Duygu Özaslan da bulunuyor. Peki Duygu Özaslan neden gözaltına alındı?

Duygu Özaslan Neden Gözaltına Alındı?

Influencer Duygu Özaslan gözaltına alındı.

Ünlülere şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında pek çok ünlünün bulunduğu isim gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar arasında Duygu Özaslan da bulunuyor. Peki Duygu Özaslan neden gözaltına alındı?

Uyuşturucu operasyonu olduğu açıklandı. Operasyonun 'uyuşturucuya özendirmek' suçlamasıyla olduğu belirtildi. Ünlü isimlerin kan tahlili ve ifadeleri alınacak.

Duygu Özaslan Kimdir?

Türk YouTuber ve internet ünlüsü olan Duygu Özaslan, Instagram’da 1.9 milyon takipçiye sahip. Ünlü markalarla işbirliği yapan Duygu Özaslan’ın yaşı, nereli olduğu merak ediliyor. Duygu Özaslan 17 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. 

İspanyol Dili ve Edebiyatı’nı kazanan Özaslan, internete adım atmasıyla bölümünü yarıda bıraktı. 

Duygu Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Maxim Mutaf ile Fransa’da evlendi. 

Duygu Özaslan kaç yaşında?

Duygu Özaslan 34 yaşında.

Duygu Özaslan nereli?

Duygu Özaslan İstanbulludur.

Duygu Özaslan’ın eşi kim, kimle evli?

Duygu Özaslan, basketbolcu Maxim Mutaf ile evli.

Duygu Özaslan ne mezunu?

Duygu Özaslan, üniversite mezunu değildir. Üniversitede İspanyol Dili ve Edebiyatı'nı yarıda bırakmıştır.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
