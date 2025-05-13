Hadise Kimdir, Kaç Yaşında? Hadise Açıkgöz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Hadise’nin özel hayatı da en az sahnesi kadar sansasyonel. İşte adının anıldığı bazı isimler:

Sinan Akçıl (ilişkileri uzun süre konuşulmuştu)

Kaan Yıldırım (pandemide başlayan ilişkileri büyük ilgi gördü)

En çok konuşulan ise Mehmet Dinçerler’le olan evliliği. 2022’de evlenip aynı yıl boşandılar. Düğün, nikah, ardından gelen krizler derken o ilişki epey magazin malzemesi olmuştu.

Son olarak Esas Oğlan dizisi ile oyunculuğa adım atan Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşamıştı. Ancak bu ilişkide kısa sürmüş ve çiftimiz ayrılmıştı.