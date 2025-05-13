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Hadise Kimdir, Kaç Yaşında? Hadise Açıkgöz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Hadise Kimdir, Kaç Yaşında? Hadise Açıkgöz Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.05.2025 - 15:44

Eurovision’da Türkiye’yi temsil ederek hepimizin gönlünde taht kuran Hadise, sadece müziğiyle değil özel hayatıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden. Bir dönem Mehmet Dinçerler’le yaşadığı evlilikle konuşulan güzel şarkıcı şimdilerde şimdi sahne performansları, iddialı pozları ve özgüveniyle gündemde. 

Peki Hadise kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyerinin dönüm noktaları ve özel hayatına dair merak edilenler bu içerikte sizlerle! 

İşte detaylar…

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Hadise Kimdir?

Hadise

Hadise Açıkgöz, Belçika doğumlu Türk asıllı bir pop yıldızı. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ciddi bir hayran kitlesine sahip. Kendisini ilk kez 2003 yılında Belçika’da yayımlanan “Idool” yarışmasında tanıdık. Yarışmada finale kalamasa da asıl patlamasını Türkiye’de yaptı. Sahnedeki enerjisi, güçlü sesi ve moda anlayışıyla şimdilerde tam bir pop ikonu.

Hadise Kaç Yaşında?

22 Ekim 1985 doğumlu olan Hadise, şu an 39 yaşında.

Hadise Nereli?

Hadise, Belçika’nın Mol şehrinde dünyaya geldi. Ailesi Sivaslı.

Hadise Kariyer Başlangıcı

Hadise Belçika

Müzik kariyerine Belçika’da adım attı ama gerçek çıkışını 2005 yılında Türkiye’de yayımladığı “Sweat” albümüyle yakaladı. Ardından “Stir Me Up”, “Deli Oğlan” gibi şarkılarla yükselişe geçti. 

2009’da Eurovision’da Türkiye’yi “Düm Tek Tek” şarkısıyla temsil etti ve yarışmayı 4. sırada tamamladı. O gece Hadise için bir dönüm noktasıydı!

Hadise Özel Hayatı

Hadise O Ses Türkiye

Hadise’nin özel hayatı da en az sahnesi kadar sansasyonel. İşte adının anıldığı bazı isimler:

Sinan Akçıl (ilişkileri uzun süre konuşulmuştu)

Kaan Yıldırım (pandemide başlayan ilişkileri büyük ilgi gördü)

En çok konuşulan ise Mehmet Dinçerler’le olan evliliği. 2022’de evlenip aynı yıl boşandılar. Düğün, nikah, ardından gelen krizler derken o ilişki epey magazin malzemesi olmuştu.

Son olarak Esas Oğlan dizisi ile oyunculuğa adım atan Hadise, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşamıştı. Ancak bu ilişkide kısa sürmüş ve çiftimiz ayrılmıştı.

Hadise Öne Çıkan Açıklamalar

Hadise Öne Çıkan Açıklamalar

“Meyve veren ağaç taşlanır. Çok güzel meyveler veriyorum.”

Hadise, eleştirilere karşı duruşunu bu sözlerle ifade etti.

“Annem zor şartlarda 4 çocuk büyüttü. Daha sert ve güçlü olmak zorunda kaldım.”

Ailesinin yaşadığı zorlukların kendisini nasıl etkilediğini bu şekilde anlattı.  

“Geçmiş geçmiştir! Başka soru…”

Eski ilişkileri hakkında konuşmaktan kaçındığını bu ifadeyle belirtti. 

“İnsanlar sadece sahne ve kliplerde görüyordu. O Ses Türkiye’de gerçek Hadise’yi gösterdim.”

Televizyon programlarının kendisini tanıtma fırsatı sunduğunu bu şekilde dile getirdi.

“Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim.”

Sosyal medyada maruz kaldığı eleştiriler hakkında bu yorumu yaptı.

Hadise Şarkıları

Hadise Şarkıları

İşte Hadise’nin bugüne dek yayınladığı şarkı ve kliplerinden bazıları:

  • Stir Me Up

  • My Body

  • A Good Kiss

  • Düm Tek Tek

  • Fast Life

  • Evlenmeliyiz

  • Superman

  • Biz Burdayız

  • Prenses

  • Nerdesin Aşkım

  • Sıfır Tolerans

  • Aşk Dediğin

  • Feryat

  • Hay Hay

  • Küçük Bir Yol

  • İmdat

  • Feryat (2023 versiyonu)

  • Sevmiyo

  • Sil Gitsin

  • Sahiden

  • Geliyorum Yanına

  • Aşk Kaç Beden Giyer?

  • Bu Aralar

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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