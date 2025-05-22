İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında? İrem Derici Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
İrem Derici, sahnedeki enerjisi ve sivri dilli açıklamalarıyla Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2012’de müzik dünyasına adım atan Derici, “Kalbimin Tek Sahibine” ve “Dantel” gibi hitlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyada da aktif olan sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem yaratıyor.
İşte İrem Derici’nin hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilenler…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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