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İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında? İrem Derici Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

İrem Derici Kimdir, Kaç Yaşında? İrem Derici Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.05.2025 - 14:37

İrem Derici, sahnedeki enerjisi ve sivri dilli açıklamalarıyla Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri. Kariyerindeki başarıları kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 2012’de müzik dünyasına adım atan Derici, “Kalbimin Tek Sahibine” ve “Dantel” gibi hitlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sosyal medyada da aktif olan sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem yaratıyor.

İşte İrem Derici’nin hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilenler…

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İrem Derici Kimdir?

İrem Derici Kimdir?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Annesi Jale Ediz, babası ise ünlü reklamcı Hulusi Derici’dir. Müzik hayatına dört yaşında org çalarak başlayan Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü lise eğitimiyle birlikte tamamladı. Ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu ve pazarlama iletişimi alanında yüksek lisans yaptı. 2011 yılında “O Ses Türkiye” yarışmasına katılarak yarı finale kadar yükseldi ve bu deneyim, profesyonel müzik kariyerinin başlangıcı oldu.

Kaç Yaşında?

Kaç Yaşında?

İrem Derici, 21 Mart 1987 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

Nereli?

Aslen Sinop’un Boyabat ilçesindendir. 

Eğitimi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans

İrem Derici Kariyer Başlangıcı

İrem Derici Kariyer Başlangıcı

Üniversite eğitimi sırasında üç yıl boyunca bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalışan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken 2011 yılında “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2012 yılında “Bensiz Yapamazsın” adlı ilk single çalışmasını yayımladı. Asıl çıkışını ise 2014 yılında yayımladığı “Kalbimin Tek Sahibine” adlı şarkısıyla yaptı .

İrem Derici Özel Hayatı

İrem Derici Özel Hayatı

İrem Derici, 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu ve müzik yapımcısı Rıza Esendemir ile evlendi. Ancak bu evlilik 22 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 

Şimdilerde ise DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşıyor.

İrem Derici Güncel Projeleri

İrem Derici Güncel Projeleri

2025 yılında İrem Derici, “Deli Yangınım” adlı şarkısıyla müzik listelerinde yerini aldı.

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İrem Derici Ödülleri ve Adaylıkları

İrem Derici Ödülleri ve Adaylıkları

2014 yılında “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısıyla Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülünü kazandı.

2015 yılında Kral Türkiye Müzik Ödülleri’nde “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısıyla “En İyi Şarkı” ve “En İyi Single” kategorilerinde aday gösterildi. 

Haliç Üniversitesi 2014’ün En’leri Ödülleri: “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısıyla “En İyi Şarkı” ödülünü aldı.

3. Türkiye Müzik Ödülleri: “Kalbimin Tek Sahibine” ile “En İyi Şarkı” ve “En İyi Single” ödüllerini kazandı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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