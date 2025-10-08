Ünlülere Yapılan Operasyonda Alınan İsimlerden Meriç Aral Keskin Jandarma Komutanlığı’na ‘Süt Pompası’ İstedi
Haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na alındı. Bu isimler arasında 1 ay önce doğum yapan Meriç Aral Keskin de yer aldı.
Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki isimlerden Meriç Aral Keskin, süt pompası talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sabah yapılan ‘uyuşturucu’ operasyonunda 19 ünlü isim evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında soruşturma başlatılan 19 ünlü isim arasında Meriç Aral'ın da yer aldığı belirtildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın