Ünlülere Yapılan Operasyonda Alınan İsimlerden Meriç Aral Keskin Jandarma Komutanlığı’na ‘Süt Pompası’ İstedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2025 - 10:27

Haklarında uyuşturucu madde kullanmak iddiası ile soruşturma başlatılan 19 ünlü ifade ve kan tahlili için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na alındı. Bu isimler arasında 1 ay önce doğum yapan Meriç Aral Keskin de yer aldı. 

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki isimlerden Meriç Aral Keskin, süt pompası talep etti.

Bu sabah yapılan ‘uyuşturucu’ operasyonunda 19 ünlü isim evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler: 

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray

Hakkında soruşturma başlatılan 19 ünlü isim arasında Meriç Aral'ın da yer aldığı belirtildi.

Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin ile evli olan Meriç Aral, 4 Eylül 2025'te doğum yapmış, oğlu Güneş'i kucağına almıştı. 

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı’na alınan isimlerden olan Meriç Keskin, merkezde bebeğini besleyebilmek için süt pompası talep etti.

