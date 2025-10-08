Dilan Polat’ın Uyuşturucu Operasyonunda Alınmasının Ardından Ablası Sıla Doğu’dan İlk Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 8 Ekim Çarşamba sabahı 19 isim operasyonla evlerinden alındı. Pek çok ünlü ismin gözaltına alındığı iddia edilirken bu iddialar yalanlandı. İsimlerin sadece ifade ve kan tahlili vermek için alındığı belirtildi. Uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden biri de Dilan Polat ve Engin Polat çifti oldu. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Doğu, annelerinin ölüm yıl dönümü olduğunu belirtti. Detaylar Onedio Magazin'de!