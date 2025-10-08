onedio
Dilan Polat’ın Uyuşturucu Operasyonunda Alınmasının Ardından Ablası Sıla Doğu’dan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.10.2025 - 12:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 8 Ekim Çarşamba sabahı 19 isim operasyonla evlerinden alındı. Pek çok ünlü ismin gözaltına alındığı iddia edilirken bu iddialar yalanlandı. İsimlerin sadece ifade ve kan tahlili vermek için alındığı belirtildi. Uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden biri de Dilan Polat ve Engin Polat çifti oldu. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Doğu, annelerinin ölüm yıl dönümü olduğunu belirtti. Detaylar Onedio Magazin'de!

Dilan Polat ve Engin Polat, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade ve kan örneği verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan 19 isme operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Sıla Doğu'dan Dilan Polat açıklaması.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Sıla Doğu, Dilan Polat'la ilgili konuştu. 

Polat, 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Bugün annemizin ölüm yıldönümü. Yaşanan olayla ilgili konuşmak istemiyorum. Dilan'ı bekliyorum. Bugün benim için önemli gün, annemin ölüm yıldönümü. Dilan'da mevlit okutacaktık. Hazırlık yaptık. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Bir şey diyemiyorum' diye konuştu.

Sıla Doğu'nun paylaşımı şöyle:

