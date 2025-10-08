Konseri İptal mi? Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Hadise'den İlk Paylaşım Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah saatlerinde ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin de olduğu 19 ünlü, bu sabah saatlerinde evlerinden alındı. Ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Ünlü şarkıcı Hadise'den ise Ankara konserine dair paylaşım geldi.
Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hadise'nin de ifadesi alındı.
Hadise, Ankara konserinin iptal olmadığını açıkladı.
