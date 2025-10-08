onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konseri İptal mi? Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Hadise'den İlk Paylaşım Geldi

Konseri İptal mi? Uyuşturucu Operasyonunda İfadesi Alınan Hadise'den İlk Paylaşım Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 20:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sabah saatlerinde ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu düzenledi. Aralarında Hadiseİrem DericiMert Yazıcıoğlu, Birce Akalay gibi isimlerin de olduğu 19 ünlü, bu sabah saatlerinde evlerinden alındı. Ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise'den ise Ankara konserine dair paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hadise'nin de ifadesi alındı.

Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hadise'nin de ifadesi alındı.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere ‘uyuşturucu’ operasyonu düzenlediği öğrenildi. Aralarında ünlü şarkıcı Hadise'nin de olduğu 19 ünlü isim, sabah saatlerinde evlerinden alındı. 

Ünlüler ifadelerinin ve alınan kan örneklerinin ardından serbest bırakıldı. 

Hadise'nin bu akşam planlanan Ankara konserine çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu olmuştu.

Hadise, Ankara konserinin iptal olmadığını açıkladı.

Hadise, Ankara konserinin iptal olmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hadise, şu ifadelere yer verdi:

'Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı. Bu akşam tüm kalbimle sahnedeyim. Ankara'da görüşürüz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.