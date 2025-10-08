onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 4 Yıl Önce Çıkardığı Şarkısı Hakkında Şok Karar!

Ünlü Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan 4 Yıl Önce Çıkardığı Şarkısı Hakkında Şok Karar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 22:45

Çalkantılı özel hayatı ve bitmek bilmeyen burun ameliyatlarıyla sık sık gündeme oturan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, 4 yıl önce çıkardığı şarkısı için verdiği kararla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatımıza, 2008 yılında çıkardığı "Kasaba" şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Murat Dalkılıç, yıllar içerisinde pop müziğin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Hayatımıza, 2008 yılında çıkardığı "Kasaba" şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Murat Dalkılıç, yıllar içerisinde pop müziğin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Konserlerine tam gaz devam eden, ne zaman bir şarkı çıkarsa listelere üst sıralardan girmeyi başaran Murat Dalkılıç, son zamanlarda başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. 

Bugünde dek birçok isimle gördüğümüz ve aşkına şahitlik ettiğimiz Dalkılıç, bir süredir yeni oyunculardan Özgü Kaya ile ilişki yaşıyor. 

Ayrıca, senelerdir de bitmek bilmeyen burun ameliyatları ve gün geçtikçe küçülen 'Voldemort' burnuyla dikkat çekiyor.

Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise Yaklaşık 3.5 yıl önce çıkardığı "Yerin Dibi" şarkısıyla ilgili yaptığı açıklama!

Bu sefer gündemimizde olmasının sebebi ise Yaklaşık 3.5 yıl önce çıkardığı "Yerin Dibi" şarkısıyla ilgili yaptığı açıklama!

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruda 5 Ocak 2021'de çıkardığı 'Yerin Dibi' isimli şarkısını tüm platformlardan kaldırmaya karar verdiğini açıkladı. 

'Herkese günaydın

Çok soru, uyarı geldiği için açıklama yapmak istedim.

'Yerin Dibi' şarkımı tüm platformlardan kaldırdım..

Çünkü kimsenin kaybettiğini haykırması içime çok sinmiyordu bi süredir.

İnsanların söyledikleri şarkılar içerisinde her zaman bişey yeşertmeli, öldürmemeli...

Bu ülkede bişeyler değiştikçe artık şarkıların frekanslarını da konuşmamız lazım.

İnsanların halini etkileyecek işler yapıyoruz, ne yaptığımızı bilmemiz çok önemli...' ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç'ın "Yerin Dibi" şarkısının karamsar bir teması vardı. Sözleri ise şu şekildeydi;

Murat Dalkılıç'ın "Yerin Dibi" şarkısının karamsar bir teması vardı. Sözleri ise şu şekildeydi;

Uzatmanın âlemi yok 

Ben kaybettim 

Yalnızlar bağırıyor 

'Vay, hoşgeldin' Dedim 

'Dağınık değil kalbim' 

Hastayım lakin iyileşmeyebilirim 

Olsun, yine sonsun 

Unutursa bu kalp yerin dibine vursun 

Yorgun, biliyorsun 

Dili dönmüyor aşkımın, bari sussun 

Olsun 

Unutursa bu kalp yerin dibine vursun 

Yorgun 

Dili dönmüyor aşkımın, bari sussun 

Uzatmanın âlemi yok 

Ben kaybettim 

Yalnızlar bağırıyor 'Vay, hoşgeldin' 

Dedim 'Dağınık değil kalbim' 

Hastayım lakin iyileşmeyebilirim

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın