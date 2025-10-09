onedio
Acun Ilıcalı, Seda Sayan Filtresine Maruz Kaldığı O İkonik Poz Hakkında İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.10.2025 - 14:53

Patronu olduğu TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın bu sabahki konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, Seda Sayan'ın 2019 yılında Berfu ve Eser Yenenler'in düğününde çektiği ikonik filtreli poz hakkında ilk kez konuştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2019 yazında gözlerimiz, bir daha hiç unutamayacağı bir fotoğraf görmüştü, mutlaka hatırlarsınız.

Eser Yenenler, 2019 yılında Kilyos Milyon Beach'te Berfu Yenenler ile evlenmiş, düğüne de neredeyse Türkiye'deki tüm ünlüler katılmıştı!

Her detayı ayrı renkli, ayrı olay olan düğüne damgasını vuran fotoğraf ise photoshop ve estetik kraliçesi Seda Sayan'ın Instagram hesabında paylaştığı olmuştu... 

Acun Ilıcalı'yla, yani 'Big Boss'uyla poz veren Seda Sayan, kendisine filtre uygularken Acun Ilıcalı'yı da harcamış, ikonik bir 'Botokslu Acun' görmemize vesile olmuştu. Gözlerimiz kanamıştı ama alışıktık, malum Seda Sayan'ın bugüne dek çok kurbanı oldu!

Geçtiğimiz saatlerde sahibi olduğu TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, Seda Sayan'ın kendisini harcadığı ikonik poz hakkında ilk kez konuştu!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
