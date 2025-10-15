Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Yine Senaryoyu İfşaladı!

Doğa ve Firaz aşkı RTÜK ve izleyiciden veto yemeseydi, ortaya sızan görüntülere bakarsak bu yasak aşkı da Nilay patlatacaktı. Ancak reyting sonuçları bu senaryoda yüksek gelse de ceza ihtimali kapıda olunca senaryo revize edildi. Düşen reytingler ve Arka Sokaklar'a kaptırılan zirvenin ardından belli ki Kızılcık Şerbeti senaryosu bir kez daha değişecek. Bunu da nereden anlıyoruz, daha önce senaryoyu ifşalayan Feyza Civelek, bir kez daha neler olacağını söyledi!