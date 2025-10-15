onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Yine Senaryoyu İfşaladı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.10.2025 - 08:58

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon açılışı reyting sonuçları için olumlu yansısa da Doğa ve Firaz aşkı RTÜK ve izleyici tarafından hoş karşılanmayınca senaryo rezerve edildi. Ancak bu kez de Kızılcık Şerbeti reytingleri düştü. Hatta izleyici 20 yıllık dizi Arka Sokaklar'ı TOTAL reyting zirvesine taşıdı. 

Bu sebeple senaryoda yeni denemeler yapılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, katıldığı bir etkinlikte senaryoyu ifşaladı!

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteri biliyorsunuz ki her olayın içinde var ve gizli olan her şeyi ortaya çıkarmakla görevli...

Doğa ve Firaz aşkı RTÜK ve izleyiciden veto yemeseydi, ortaya sızan görüntülere bakarsak bu yasak aşkı da Nilay patlatacaktı. Ancak reyting sonuçları bu senaryoda yüksek gelse de ceza ihtimali kapıda olunca senaryo revize edildi. Düşen reytingler ve Arka Sokaklar'a kaptırılan zirvenin ardından belli ki Kızılcık Şerbeti senaryosu bir kez daha değişecek. Bunu da nereden anlıyoruz, daha önce senaryoyu ifşalayan Feyza Civelek, bir kez daha neler olacağını söyledi!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, senaryoyu ifşaladı ve gelecek bölümlerde neler yaşanacağını açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
