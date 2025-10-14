onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı’nda Sürpriz Ayrılık: Usta Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Gönül Dağı’nda Sürpriz Ayrılık: Usta Oyuncu Diziye Veda Ediyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 15:49

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Dizinin sabit bir izleyici kitlesi var. Diğer rakiplerine göre kaostan uzak hikayesi sevilmesine vesile oluyor. Şimdiyse dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berk Atan’ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı birkaç sezondur ekranda kalmayı başaran dizilerden.

Berk Atan’ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı birkaç sezondur ekranda kalmayı başaran dizilerden.

Dizilerin yayın ömrü uzun olunca oyuncu kadrosunda değişiklikler kaçınılmaz oluyor. Kimileri ekibe dahil olurken kimileri ayrılıyor.

Gönül Dağı’nda da Erdal Özyağcılar’ın kadrodan ayrılacağı açıklandı.

Gönül Dağı’nda da Erdal Özyağcılar’ın kadrodan ayrılacağı açıklandı.

Özyağcılar, Süleyman Kaya rolüne hayat veriyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre değerli oyuncu birkaç bölüm sonra ekibe veda edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın