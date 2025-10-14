Gönül Dağı’nda Sürpriz Ayrılık: Usta Oyuncu Diziye Veda Ediyor!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeni sezonda da yayın hayatına devam ediyor. Dizinin sabit bir izleyici kitlesi var. Diğer rakiplerine göre kaostan uzak hikayesi sevilmesine vesile oluyor. Şimdiyse dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı. Detayları Birsen Altuntaş aktardı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Berk Atan’ın başrolünde yer aldığı Gönül Dağı birkaç sezondur ekranda kalmayı başaran dizilerden.
Gönül Dağı’nda da Erdal Özyağcılar’ın kadrodan ayrılacağı açıklandı.
