Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de Yarışmacı Arkadaşının Üstüne Yürüyünce Anında Diskalifiye Edildi!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de Yarışmacı Arkadaşının Üstüne Yürüyünce Anında Diskalifiye Edildi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.10.2025 - 14:27

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Bu hafta 10 Ekim tarihinde yayınlanan 885. bölümde beklenmedik bir gerilim yaşandı. Sinirlerini kontrol edemeyen yarışmacıyı Zuhal Topal zor sakinleştirdi. Hal böyle olunca yarışmacı diskalifiye oldu. Neler yaşanmış birlikte görelim!

İşte o anlar 👇

Yarışma programlarında rekabet havası solurken öfkeyi kontrol etmek zor olabiliyor.



Ancak Yemekteyiz’de Orhan adlı yarışmacının yerinden kalkmasıyla atağa geçme ihtimali göz ardı edilemedi. Zuhal Topal yarışmacıyı anında diskalifiye etti.



Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
