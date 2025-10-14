onedio
Mustafa Karataş Canlı Yayında Sorulan Soruya Verdiği "Ateist Bir Çocuğu Reddedebilirsiniz" Cevabıyla Gündemde

Mustafa Karataş Canlı Yayında Sorulan Soruya Verdiği "Ateist Bir Çocuğu Reddedebilirsiniz" Cevabıyla Gündemde

Merve Ersoy
Merve Ersoy
14.10.2025 - 12:42

Kanal 7'de Muhabbet Kapısı adlı gündüz kuşağı programı yapan ilahiyatçı Mustafa Karataş'a izleyicilerinden sorular gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan programda ismini vermek istemeyen bir izleyici, kızı ve evlenmek istediği kişinin ateist olduğunu söyledi. Ne yapması gerektiğini ve evlatlıktan reddedip reddedemeyeceğini soran izleyiciye Mustafa Karataş'ın verdiği cevap gündem oldu.

İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında gündüz kuşağında program yapmaya devam ediyor.

İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında gündüz kuşağında program yapmaya devam ediyor.

Muhabbet Kapısı programında dini bilgiler veren ve kendisine gelen soruları yanıtlayan Mustafa Karataş, 14 Ekim Salı günü yayınlanan programda verdiği bir cevapla gündem oldu. 'Ateist çocuğu evlatlıktan reddedebilir miyim?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada konuşuldu.

Mustafa Karataş, izleyiciye "Acınızı anlıyorum. Evet, ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz…" cevabını verdi.

TV Editörü
