Mustafa Karataş Canlı Yayında Sorulan Soruya Verdiği "Ateist Bir Çocuğu Reddedebilirsiniz" Cevabıyla Gündemde
Kanal 7'de Muhabbet Kapısı adlı gündüz kuşağı programı yapan ilahiyatçı Mustafa Karataş'a izleyicilerinden sorular gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan programda ismini vermek istemeyen bir izleyici, kızı ve evlenmek istediği kişinin ateist olduğunu söyledi. Ne yapması gerektiğini ve evlatlıktan reddedip reddedemeyeceğini soran izleyiciye Mustafa Karataş'ın verdiği cevap gündem oldu.
İlahiyat Profesörü Mustafa Karataş, Kanal 7 ekranlarında gündüz kuşağında program yapmaya devam ediyor.
Mustafa Karataş, izleyiciye "Acınızı anlıyorum. Evet, ateist bir çocuğu reddedebilirsiniz…" cevabını verdi.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
