Türk Medyasında Büyük Deprem: Ekol TV Dağılıyor! 300 Kişi İşsiz Kalacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2025 - 12:31

Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararı sonrasında Ekol TV’de büyük dağılma başladı. İlk olarak kanalın Ankara ofisi kapatıldı ve 50 kişi işsiz kaldı. Şimdi sıra İstanbul’da. Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; alınan küçülme kararı sonrasında İstanbul ofiste de en az 250 kişi işten çıkarılacak. Medyaradar’da ye alan haber de de kanalın yönetiminde tamamen kapanma kararının konulduğu iddia edildi.

2024 yılında yayın hayatına başlayan Ekol TV, Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararı sonrasında küçülme kararı aldı.

Denizcilik alanında yatırım yapacağını açıklayan Mansimov, “Artık tüm enerjimi ve kaynaklarımı denizcilik sektörüne ayıracağım” ifadelerini kullanmıştı. Mansimov’un medyadan çekilme kararı Ekol TV’de büyük depremin başlangıcı oldu. Küçülme kararı alan kanal yönetimi ilk olarak Ankara ofisini kapattı ve Ankara’daki 50 kişiyi işten çıkardı. 

Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; Ankara’da yapılan işten çıkarmalar sonrasında sıra İstanbul’da. Ekol TV’nin İstanbul’da 250 kişiyi işten çıkaracağını söyleyen İsmail Saymaz toplamda 300 gazetecinin işsiz kalacağını belirtti.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:

'İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı.

Kanalın Ankara Ofisi kapatıldı.

İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak.

Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak.'

Bir başka iddia da medyaradar’dan geldi. İddiaya göre; Ekol TV kapanabilir!

Konu hakkında bir başka iddia da medyaradar.com’dan geldi. İddiaya göre; kanal yönetiminde kanalın tamamen kapatılması konusu konuşuluyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
