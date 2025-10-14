Türk Medyasında Büyük Deprem: Ekol TV Dağılıyor! 300 Kişi İşsiz Kalacak
Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararı sonrasında Ekol TV’de büyük dağılma başladı. İlk olarak kanalın Ankara ofisi kapatıldı ve 50 kişi işsiz kaldı. Şimdi sıra İstanbul’da. Gazeteci İsmail Saymaz’ın haberine göre; alınan küçülme kararı sonrasında İstanbul ofiste de en az 250 kişi işten çıkarılacak. Medyaradar’da ye alan haber de de kanalın yönetiminde tamamen kapanma kararının konulduğu iddia edildi.
2024 yılında yayın hayatına başlayan Ekol TV, Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararı sonrasında küçülme kararı aldı.
İsmail Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde:
Bir başka iddia da medyaradar’dan geldi. İddiaya göre; Ekol TV kapanabilir!
