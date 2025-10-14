onedio
Uzak Şehir Düşüşe Geçti, O Dizi Bir Nebze Yükseldi: 13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.10.2025 - 15:02

Uzak Şehir'de Boran'ın hayatta olması reyting sonuçlarına yansıdı. İzleyicinin pek hoş karşılamadığı bu durum, reytinglerin düşmesine yol açtı. Rakibi Cennetin çocukları ise hem AB'de hem ABC1'de reyting yükseltti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise zirve yarışını sürdürdü. 

13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Gelin, inceleyelim!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Boran'ın hayatta olması reyting sonuçlarını etkiledi.

Geçtiğimiz hafta 'Boran yaşayacak mı?' sorusunun merak edildiği Uzak Şehir'de hem yeni bölüm hem de özet bölümü adeta reyting rekoruna koşmuştu. Ancak bu kez, Boran'ın Alya ve Cihan üzerindeki etkisi sebebiyle Uzak Şehir reytingleri düştü.

En güçlü rakibi TRT dizisi Cennetin Çocukları ise hem AB'de hem ABC1'de reytinglerini yükseltti.

13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Zirvede Kim (Hangi Dizi) Var?

Uzak Şehir zirvedeki hakimiyetini sürdürdü ancak üç kategoride de geçtiğimiz haftaya oranla düşüş yaşadı. Rakibi Cennetin Çocukları ise iki kategoride yükselişe geçti. Gündüz kuşağından Müge Anlı'nın zirveye yakın takibi sürdü.

Geçtiğimiz haftanın sonuçları:

13 Ekim TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları

13 Ekim AB Grubu Reyting Sonuçları

13 Ekim ABC1 Grubu Reyting Sonuçları

