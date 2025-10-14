Uzak Şehir Düşüşe Geçti, O Dizi Bir Nebze Yükseldi: 13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu!
Uzak Şehir'de Boran'ın hayatta olması reyting sonuçlarına yansıdı. İzleyicinin pek hoş karşılamadığı bu durum, reytinglerin düşmesine yol açtı. Rakibi Cennetin çocukları ise hem AB'de hem ABC1'de reyting yükseltti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise zirve yarışını sürdürdü.
13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Gelin, inceleyelim!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de Boran'ın hayatta olması reyting sonuçlarını etkiledi.
13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu? Zirvede Kim (Hangi Dizi) Var?
13 Ekim TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları
13 Ekim AB Grubu Reyting Sonuçları
13 Ekim ABC1 Grubu Reyting Sonuçları
