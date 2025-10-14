Uzak Şehir Düşüşe Geçti, O Dizi Bir Nebze Yükseldi: 13 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu!

Geçtiğimiz hafta 'Boran yaşayacak mı?' sorusunun merak edildiği Uzak Şehir'de hem yeni bölüm hem de özet bölümü adeta reyting rekoruna koşmuştu. Ancak bu kez, Boran'ın Alya ve Cihan üzerindeki etkisi sebebiyle Uzak Şehir reytingleri düştü.

En güçlü rakibi TRT dizisi Cennetin Çocukları ise hem AB'de hem ABC1'de reytinglerini yükseltti.