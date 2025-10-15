Milli Maç Etkiledi 5 Dizili Akşamda Kanallar Finali Konuşmaya Başladı: 14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Diziler arasındaki reyting savaşları sürerken salı akşamı yayınlanan 5 dizi de yine zirveyi göremedi. Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve Gözleri Karadeniz dizilerinin yayınlandığı 14 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu. Diziler yine düşüş yaşarken, Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması reyting sonuçlarını etkiledi ve reyting zirvesini ele geçirdi.
14 Ekim Salı reyting sonuçları ne oldu? Birlikte inceleyelim...
14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
14 Ekim Salı TOTAL Reyting Sonuçları
14 Ekim Salı AB Reyting Sonuçları
14 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
