Milli Maç Etkiledi 5 Dizili Akşamda Kanallar Finali Konuşmaya Başladı: 14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Milli Maç Etkiledi 5 Dizili Akşamda Kanallar Finali Konuşmaya Başladı: 14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.10.2025 - 15:47

Diziler arasındaki reyting savaşları sürerken salı akşamı yayınlanan 5 dizi de yine zirveyi göremedi. Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve Gözleri Karadeniz dizilerinin yayınlandığı 14 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu. Diziler yine düşüş yaşarken, Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşması reyting sonuçlarını etkiledi ve reyting zirvesini ele geçirdi.

14 Ekim Salı reyting sonuçları ne oldu? Birlikte inceleyelim...

14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

14 Ekim Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Karşılaşmasının yayınlandığı salı akşamı biliyorsunuz ekranlarda beş dizi birden yayınlanıyor. Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı ve Kıskanmak dizileri genel anlamda düşüş yaşadı.

14 Ekim Salı TOTAL Reyting Sonuçları

14 Ekim Salı TOTAL Reyting Sonuçları

3 kategoride de milli maç zirveyi kaptı. Total'de zirveye en yakın dizi 4. sırada yer alan Gözleri Karadeniz oldu.

14 Ekim Salı AB Reyting Sonuçları

14 Ekim Salı AB Reyting Sonuçları

AB'de ise Bahar ikinci sırayı kapmayı başardı. Diğer dizilerin tamamı 3'ün altında reyting alarak sınıfta kaldı.

14 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları

14 Ekim Salı ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1 reyting sonuçları ise oldukça farklıydı. Mehmed Fetihler Sultanı üçüncü sıraya yerleşirken, Kıskanmak ise dördüncü sırada yer buldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
