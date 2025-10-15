MasterChef'te Şok Görüntüler: Yarışmacının Tabağından 'Tırnak' Çıktı, Somer Şef Tadım Sırasında Fark Etti
MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürerken izleyicileri ve hatta şefleri şoke eden olaylar yaşanmaya devam ediyor. MasterChef 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak programın fragmanı yayınlandı. Fragmanda Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı! Somer Şef, ağzından çıkardığı tırnak olduğu düşünülen cismi herkese gösterdi.
MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan bir an yaşandı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
