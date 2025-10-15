onedio
MasterChef'te Şok Görüntüler: Yarışmacının Tabağından 'Tırnak' Çıktı, Somer Şef Tadım Sırasında Fark Etti

MasterChef'te Şok Görüntüler: Yarışmacının Tabağından 'Tırnak' Çıktı, Somer Şef Tadım Sırasında Fark Etti

MasterChef Türkiye
15.10.2025 - 13:54

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden sürerken izleyicileri ve hatta şefleri şoke eden olaylar yaşanmaya devam ediyor. MasterChef 15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak programın fragmanı yayınlandı. Fragmanda Somer Şef'in tadım yaptığı tabaktan bir yarışmacının tırnağı olduğu düşünülen bir cisim çıktı! Somer Şef, ağzından çıkardığı tırnak olduğu düşünülen cismi herkese gösterdi.

MasterChef Türkiye'de herkesi şaşırtan bir an yaşandı.

15 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak MasterChef'in fragmanında Somer Şef'in tadım yaptığı bir tabaktan çıkan cisim herkesi şoke etti. Tırnak olduğu düşünülen cismi gören şefler ve yarışmacılar şaşkınlık içinde tabağın kime ait olduğunu sordular. İzleyiciler ise merakla olayın aslını öğrenmek istedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

