O Dizi Çakılmaya Devam Ediyor, Final Kararı Kapıda: 7 Ekim Salı Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?
7 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Bahar, Kral Kaybederse ve Gözleri Karadeniz dizileri vardı. Önceki haftalarda zirveyi göremeyen diziler, reytinglerde atağa geçmeye çalışıyor. Sonunda bir miktar başarı elde ettiler de!
7 Ekim Salı reyting sonuçları, reyting sonuçları ne oldu aramaları yapılırken, gelin birlikte inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Salı akşamları ekranlarda 5 dizi yayınlansa da bir türlü zirveyi göremiyorlardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu. TOTAL'de Gözleri Karadeniz zirveyi kaptı!
AB grubu reyting sonuçlarında zirve Kıskanmak'ın oldu.
ABC1 reyting sonuçlarında birinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın