O Dizi Çakılmaya Devam Ediyor, Final Kararı Kapıda: 7 Ekim Salı Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?

O Dizi Çakılmaya Devam Ediyor, Final Kararı Kapıda: 7 Ekim Salı Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2025 - 15:49

7 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Bahar, Kral Kaybederse ve Gözleri Karadeniz dizileri vardı. Önceki haftalarda zirveyi göremeyen diziler, reytinglerde atağa geçmeye çalışıyor. Sonunda bir miktar başarı elde ettiler de!

7 Ekim Salı reyting sonuçları, reyting sonuçları ne oldu aramaları yapılırken, gelin birlikte inceleyelim...

Salı akşamları ekranlarda 5 dizi yayınlansa da bir türlü zirveyi göremiyorlardı.

7 Ekim Salı günü reyting sonuçları açıklandı.

Buna göre, Gözleri Karadeniz TOTAL'de zirveye yerleşmeyi sonunda başardı. AB'de Kıskanmak, ABC1'de ise Mehmed Fetihler Sultanı birinci oldu.

7 Ekim Salı reyting sonuçları belli oldu. TOTAL'de Gözleri Karadeniz zirveyi kaptı!

Onu Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da izledi. Bahar ancak dördüncü sırada yer alabildi. Kral Kaybederse ilk 10'da yer alamadı.

AB grubu reyting sonuçlarında zirve Kıskanmak'ın oldu.

Mehmed Fetihler Sultanı ikinci, MasterChef Türkiye ise üçüncü oldu. Bahar yine dördüncü sırada yer alırken, Kral Kaybederse kendini AB grubunda sonunda gösterdi!

ABC1 reyting sonuçlarında birinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci, Kıskanmak ise üçüncü oldu. Bahar bir kez daha dördüncü sırada yer alırken, Kral Kaybederse ancak 9. sırada yer bulabildi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
